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Звезда «Битвы экстрасенсов» предсказала год окончания пандемии

Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Вот уже два года над миром властвует коронавирус. Эксперты ломают голову над тем, когда же закончится эта напасть. У ясновидящей Линды Хевард-Миллс есть ответ на этот вопрос, пишет Стархит.

Одна из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов» предсказала, когда спадет эпидемия коронавируса, и мы вернемся к прежней жизни. По мнению Линды, мир оправится через несколько лет.

Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому,

— считает Хевард-Миллс.

Экстрасенс не исключает, что планету могут потрясти новые болезни: «Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса — это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами».

Но Линда торопится всех успокоить: человечество справится со всеми неурядицами, ведь наука не стоит на месте, ученые изобретут новые вакцины и лекарства.

А коронавирус даже после 2024 года никуда не денется, он станет как грипп. Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным,

— пояснила ясновидящая.

Всех, с кем довелось сотрудничать Линде, в том числе на «Битве», удивляют ее экстрасенсорные способности. С одного взгляда она может «просканировать» человека и рассказать его самые жуткие секреты и глубоко спрятанные тайны. Хевард-Миллс призналась, что свои особенности она стала распознавать в ранние годы. Но точный возраст, когда появился дар ясновидения, Линда назвать не может — она долго его игнорировала.

Сейчас вспоминаю какие-то истории из детства и понимаю, что я воспринимала что-то не так, как все. Вспоминаю об интуиции, которую нас с детства учат гасить в пользу логики и школьной науки. Но я всегда знала, кто победит в школьных соревнованиях. Мне снились вещие сны, которые сбывались четко и неожиданно.

Спустя годы она приняла себя и научилась использовать свои силы для помощи другим. «Если можно помочь или спасти людей, которые попадаются на моем пути, то это нужно сделать! Люди в большинстве своем — хорошие, и мы постоянно слышим о героях, которые, рискуя жизнью, спасли людей и даже животных. Мы все — часть одной единой силы, любви. Надо помогать и выручать друг друга», — считает Линда.

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