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Русский Леонардо Ди Каприо: кто он такой?

ФОТО: instagram/romanbutsov

В 2016 году большую популярность приобрел «русский Леонардо Ди Каприо» - Роман Бурцев. Двойник рассказал, чем занимается сейчас и почему его карьера завершилась. 

В 2016 году в Twitter появилась публикация с фотографией Романа Бурцева. Люди со всего мира подчеркнули схожесть мужчины со знаменитым американским актером Леонардо Ди Каприо. Вскоре его стали называть «русским Леонардо Ди Каприо». Всего за несколько дней о нем узнал весь мир, пишет RUS.TVNET.lv.

Спустя пять лет 39-летний Бурцев заметил, что пандемия коронавируса поставила точку в его карьере.

Роман признался, что вместо того, чтобы вернуть свою популярность и попытаться этим заработать, он планирует измениться - сбросить вес и обзавестись женой с детьми. Бурцев говорит, что пандемия Covid-19 разрушила его планы о мировой славе. 

«Проблемы начались с введением ограничений в апреле 2020 года, а теперь люди обо мне забыли», - отмечает он.

Раньше люди просили с ним сфотографироваться, но двойник Ди Каприо подчеркивает, что пандемия все это перечеркнула. По его словам, маски мешают людям замечать его сходство с голливудской звездой. 

Бурцев проживает в двухкомнатной квартире вместе с родителями и котами. Оказывается, недавно было запланировано заключить контракт с рекламодателями, но они отказались от сотрудничества, потому что Бурцев не сбросил лишний вес. 

Однако сейчас Роман полон энтузиазма. Он говорит, что на правильном пути: «Я попробовал различные методы похудения, прежде чем нашел свой. Теперь я активно начал худеть».

Бурцев не состоит в отношениях. Но у него есть цель достичь желаемого веса, чтобы до 2022 года быть «на коне».

Он добавил, что его планы на будущее - это семья, дети, дом.

Раньше у Романа была узнаваемость, он снимался в различной рекламе. «Русский Ди Каприо» рассказал, что зарабатывает 605 евро в месяц, а потому не может позволить себе дом для будущей семьи.

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