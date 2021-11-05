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Эстонский телепродюсер о последствиях коронавируса: иногда не могу вспомнить даже имя мужа

Triin Luhats ФОТО: Mihkel Maripuu

У телепродюсера Трийн Лухатс, которая весной переболела коронавирусом, спустя восемь месяцев все еще наблюдаются симптомы ковида.

«Первого марта у меня начало как-то странно першить в горле», - вспоминает начало болезни Лухатс. Она была единственной в семье, кто потерял чувство обоняние и вкус.

К середине октября вкусовые рецепторы женщины так и не вернулись. «Временами это довольно безумно», - признает она. Лухатс сказала, что когда вы не чувствуете вкуса или запаха пищи, вы начинаете понимать это через температуру и структуру.

Кроме того, если раньше ей было достаточно четырех-пяти часов сна, то теперь она борется с нарушениями сна и усталостью. «Может быть, скоро я так устану, что просто свалюсь». У Лухатс также ухудшились зрение и память. «А может, это возрастная особенность?» - пошутила она. «Я знаю имя человека, но в какой-то момент не помню, в голове полная пустота. Даже имя мужа иногда забываю!»

«Я жду и надеюсь, что со временем все это пройдет», - сказала Лухатс.

В своем сообщении в Facebook она также просит своих соотечественников: «Если есть что-то, что можно сделать, чтобы уменьшить наши шансы заболеть (а затем бороться с неприятными последствиями в течение неопределенного периода времени или, возможно, до конца нашей жизни), пожалуйста, сделайте это».

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