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Вассерман назвал простой способ развить умственные способности
Поопробуйте и вы!

Анатолий Вассерман ФОТО: Instagram

Умственные способности можно развить через интеллектуальные игры. Такой простой способ назвал многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, Анатолий Вассерман.

По его словам, такие игры являются упрощенным вариантом научной деятельности. «Например, классическая игра "Что? Где? Когда?" или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — рассказал Вассерман, пишет Lenta.ru.

Вместе с тем он отметил, что игры, которые связаны с финансовой деятельностью, не могут способствовать развитию способностей в денежной сфере. Так, например, распространение «Монополии» в США мало поменяло состояние бизнеса. Эта игра — развлечение и не более, заключил Вассерман.

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