Вассерман назвал простой способ развить умственные способности

По его словам, такие игры являются упрощенным вариантом научной деятельности. «Например, классическая игра "Что? Где? Когда?" или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — рассказал Вассерман, пишет Lenta.ru.