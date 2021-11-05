Пт, 5.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Группа ABBA выпустила альбом спустя 40 лет

ABBA – Waterloo (1974) ФОТО: Plaadikaas

Шведская поп-группа ABBA выпустила свой новый альбом под названием Voyage («Путешествие») спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Об этом сообщает Sky News.

Последний студийный альбом под названием The Visitors («Посетители») был выпущен в 1981 году. В новый альбом вошли десять треков. Ранее группа представила два трека из альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Весной 2022 года группа представит новый релиз на концерте в Лондоне. Перед зрителями выступят все члены группы, а также будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад, передает Lenta.ru.

ABBA – Voyage (2021)  ФОТО: Plaadikaas

Основанная в 1972 шведская группа АВВА выступала десять лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году.

Ранее группа ABBA завела аккаунт в TikTok. Первым постом в соцсети стал ролик с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage.

НАВЕРХ
Back