Историк моды Александр Васильев посоветовал девушкам не одеваться как Глюкоза

Васильев лично виделся с артисткой на съемках «Модного приговора». В жизни Глюкоза одевается респектабельно и дорого, чего не скажешь о ее сценических нарядах, отметил историк моды.

«Глядя на нее, у меня не возникало ощущения, что она какая-то распутница и хулиганка. А вот на красных дорожках порой появляется в таком виде!» – удивился эксперт по стилю.

По словам телеведущего, певица иногда одевается лишком провокационно, а некоторые из ее образов отсылают в бордель. Когда исполнительница поет и танцует в трусиках и распахнутом пеньюаре, это выглядит очень вульгарно, поэтому других мыслей не возникает, пояснил Васильев. Эксперт не советует девушкам одеваться как Глюкоза.

«Дорогие девушки, по улицам города так ходить не надо ни в коем случае и выступать на сцене тоже», – призвал историк моды.

Специалист по стилю убежден, что сама певица не прислушается к его рекомендациям. По мнению ведущего «Модного приговора», хорошая фигура, молодое лицо и провокационные наряды являются главными козырями артистки.