Маме на радость: дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна готовится выйти замуж. В сторис Instagram 25-летняя наследница звезды объявила о том, что она – невеста. По слухам, торжество запланировано на январь – в этом месяце Анне исполнится 26 лет.

Имени своего избранника девушка не называет, его фото тоже никогда не публикует. И только шутит, что он скорее блондин. Известно, что со своим женихом она познакомилась во время учебы в США. Вместе они уже шесть лет.

В Америку Анна улетела сразу после окончания школы. Анастасия Заворотнюк оплатила обучение дочки в престижном университете в Нью-Йорке «Расе University». Девушка собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование». Но когда три года назад актрисе диагностировали глиобластому (опухоль мозга), девушка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной мамой. Вначале Анна жила в особняке родителей в подмосковном поселке Крекшино. Но потом перебралась в собственную квартиру в центре Москвы, где она поселилась вместе с бойфрендом. Анна работает моделью и ведет свой блог. На вопросы о тяжело больной маме девушка обычно не отвечает. Однако охотно делится секретами своей личной жизни.

Хотя Анна и ее молодой человек познакомились в Америке, где они оба получали образование, жить в США ни она, ни он не собирались. Парень окончил учебу за рубежом и вернулся в Москву. По словам Анны, ее бойфренд родился и живет в столице.

Чувства молодых людей еще больше окрепли во время самоизоляции. Во время отдыха в Крыму этим летом девушка и ее жених заразились коронавирусом. Болезнь протекала без осложнений, и Анна самоизолировалась дома вместе с бойфрендом. Тогда подписчики стали упрашивать наследницу актрисы показать лицо ее избранника, но Заворотнюк так и не сдалась.

Ранее Анна рассказывала, как мама поддержала ее во время учебы в Америке. Как-то в Инстаграме она вспомнила, как за четыре года до болезни матери она отправилась на учебу в Америку. Адаптация в чужой стране далась девушке нелегко: первые недели она мечтала вернуться домой и постоянно звонила маме в Москву.

«Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке, – написала дочь актрисы на своей страничке. – Вначале, когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке "Расе University", нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street».

В США все пошло совсем не так, как себе представляла девушка. Анна оказалась совсем одна в незнакомой стране.

«Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, – признается она. – Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна, одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь».

Постепенно жизнь стала налаживаться: Анне удалось преодолеть языковой барьер, она стала хорошо учиться. Девушка встретила новых друзей и новую любовь, чувство одиночества исчезло.