Ветеринары рассказали, как проверить, есть ли у вашего питомца коронавирус

Почему в этом виноваты люди?

Чтобы подтвердить или исключить заражение, эксперт посоветовал обратиться в ветклинику, где у питомца возьмут мазок из носа. Однако перечисленные симптомы являются признаками и других респираторных инфекций — например, микоплазмоза.

«Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику», — посоветовал ветеринар.