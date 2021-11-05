Ветеринары рассказали, как проверить, есть ли у вашего питомца коронавирус

Почему в этом виноваты люди?
Чтобы подтвердить или исключить заражение, эксперт посоветовал обратиться в ветклинику, где у питомца возьмут мазок из носа. Однако перечисленные симптомы являются признаками и других респираторных инфекций — например, микоплазмоза.
«Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику», — посоветовал ветеринар.
Специалист добавил, что также существует «кошачий» коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он наблюдается почти у всех кошек и не является опасным, но в некоторых случаях способствует развитию инфекционного перитонита и энтерита. Вирус не приносит вред людям и собакам, поскольку им заражаются только представители семейства кошачьих.