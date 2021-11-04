Юлии Пересильд грозила серьезная опасность в космосе: «Расклад мог бы быть гораздо хуже»

После неудачи с автоматической стыковкой, корабль был отведен от МКС на 70 метров. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев дал команду на ручную стыковку. Это значит, что экипаж останется без связи с землей и будет действовать сам.

Судьба группы была в руках его командира — Антона Шкаплерова. Космонавт сразу же принялся за дело, а 37-летняя актриса ассистировала ему. Юлия поделилась:

Через две минуты пропала связь с Землей. Мы вошли в тень, связь прервалась и началась стыковка.

К счастью, все обошлось. После Пересильд поделилась эмоциями в эфире Первого канала:

Мы стоически это выдержали и начали работать. Понятно, основную работу делал Антон. Антон мастерски это сделал. Расклад мог бы быть гораздо хуже.

За происходящим наблюдала большая команда, которая была напряжена от волнения. Коллега артистки по фильму Владимир Машков лишь смог сказать: «Невероятно».