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«Что смогу, сделаю для них»: Собчак рассказала о пострадавших в ДТП с ней в Сочи

Ксения Собчак ФОТО: Artyom Geodakyan

Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак в студии «Пусть говорят» рассказала о помощи пострадавши в ДТП с ней. Собчак призналась, что поддерживает связь и с отцом пострадавшего водителя, и общалась с семьей погибшей пассажирки.

В настоящее время в больнице под наблюдением врачей остается водитель «Фольксвагена» Роберт. Его состояние уже удовлетворительное, и Собчак ждет, когда его выпишут, чтобы выпить с ним красного вина в Сочи. Мужчина остается в «лучшей краснодарской больнице». Ему также предстоит еще пройти через реабилитацию.

Пока Ксения Собчак общается с отцом пострадавшего Роберта, Рубеном.

«Очень солнечный и прекрасный человек. Я рыдала, когда с ним разговаривала», – призналась журналистка, пишет TopNews.ru.

Недалеко от Собчак живет бывший муж погибшей пассажирки, с ним осталась их общая дочь. Сейчас журналистка говорит, что сделает для них все, что может. Следит Собчак и за судьбой второй пострадавшей в ДТП.

Ранее стало известно, что автомобиль Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, в Сочи по пути в аэропорт выехал на встречную полосу. Иномарка лоб в лоб столкнулась с Volkswagen, пассажирка которой погибла на месте.

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