«Что смогу, сделаю для них»: Собчак рассказала о пострадавших в ДТП с ней в Сочи

В настоящее время в больнице под наблюдением врачей остается водитель «Фольксвагена» Роберт. Его состояние уже удовлетворительное, и Собчак ждет, когда его выпишут, чтобы выпить с ним красного вина в Сочи. Мужчина остается в «лучшей краснодарской больнице». Ему также предстоит еще пройти через реабилитацию.

Пока Ксения Собчак общается с отцом пострадавшего Роберта, Рубеном.

«Очень солнечный и прекрасный человек. Я рыдала, когда с ним разговаривала», – призналась журналистка, пишет TopNews.ru.

Недалеко от Собчак живет бывший муж погибшей пассажирки, с ним осталась их общая дочь. Сейчас журналистка говорит, что сделает для них все, что может. Следит Собчак и за судьбой второй пострадавшей в ДТП.