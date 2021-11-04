Борющаяся с раком Мия живет в страхе и неизвестности: когда я теперь смогу попасть к врачу?

Мия, которая воспитывает дома двоих детей, страдает злокачественным заболеванием лимфоидной ткани – лимфомой Ходжкина. «Врач говорил, что я, вероятно, не увижу свой 23-й день рождения». Однако в прошлом году женщина отметила свое 30-летие.

Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз, злокачественная гранулёма) входит в группу агрессивных лимфом, которая отличается от неходжкинской лимфомы (НХЛ) своим клеточным строением, протеканием болезни и прогнозом. Лимфогранулематоз может возникать как у детей, подростков, так и пожилых пациентов.

Если масштаб болезни ограничен, то она хорошо поддается лечению, до 90% пациентов выздоравливают. В случае более обширного распространения болезни процент выздоровления ниже, но все же достаточно высокий. Возраст при данном заболевании имеет прогностическое значение. Лимфогранулематоз является одним из немногих заболеваний кроветворения с очень хорошим прогнозом выздоровления, однако прежде всего это касается молодых пациентов (пациентов до 50 лет).

Источник: onkoloogiakeskus.ee