Дочь Асмус и Харламова госпитализировали с «безумнейшей» болезнью

По словам матери, девочку госпитализировали, актрисе пришлось лечь с ней в больницу, временно отказавшись от съемок в кино, телешоу, а также работы над крупным рекламным контрактом. Асмус перестала публиковать посты в социальных сетях. По словам артистки, они с ребенком были у педиатра, сдали тысячу анализов.

«Безумнейшая непрекращающаяся рвота, высокая температура 38, 39 и потом 40, которую долго, очень долго не могли сбить», — отметила она. В итоге врачи обнаружили у девочки кишечную инфекцию, пишет Lenta.ru.

«Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся», — добавила Асмус.