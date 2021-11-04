Отечественный бренд Eesti Juveel открыл в Тарту свой самый крупный магазин

«Мы горды, что для своего первого представительства в Южной Эстонии популярнейшая сеть Eesti Juveel выбрала именно Tartu Kaubamaja. Легендарный эстонский бренд станет достойным арендатором нашего центра. Мы убеждены, что жители Тарту и Южной Эстонии в целом будут частыми гостями этого ювелирного магазина с великолепным ассортиментом и персональным подходом к обслуживанию», – сказала исполнительный директор Tartu Kaubamaja Кристель Лийвапуу.

По словам Трийн Уук, директора по продажам Eesti Juveel, посетители нового магазина найдут в его ассортименте такие популярные в Эстонии отечественные дизайнерские бренды как Lummus, Tanel Veenre и New Vintage by Kriss. Из зарубежных брендов представлены Sokolov, Sueno, S&A и Papiroga. Из золотых украшений среди покупателей традиционно востребованы произведенные в Эстонии украшения с бриллиантами и, конечно же, ювелирная классика. «Поскольку до сих пор мы были представлены только в Таллинне, при формировании ассортимента мы опирались на имеющийся опыт и предпочтения покупателей в столице. Разумеется, мы с энтузиазмом учтем пожелания тартусцев, чтобы сформировать здесь именно такой ассортимент, которого ждет житель Тарту. В новом магазине мы уделили особое внимание персональному обслуживанию – в магазине Eesti Juveel в Tartu Kaubamaja клиентов ждет специальная зона консультаций, где покупатели смогут с комфортом и в более уединенной обстановке выбрать, например, обручальные кольца, помолвочные кольца и много другое», – рассказала о новом магазине Трийн Уук.