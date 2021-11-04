Чт, 4.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Отечественный бренд Eesti Juveel открыл в Тарту свой самый крупный магазин
Смотрите, что там можно купить!

Легендарный эстонский бренд Eesti Juveel открыл в торговом центре Tartu Kaubamaja свой крупнейший на сегодняшний день магазин. Магазин с уникальной зоной персонального обслуживания, ассортимент которого насчитывает свыше 6000 наименований, стал пятым представительством сети ювелирных магазинов в Эстонии и первым, открывшимся за пределами Таллинна.

«Мы горды, что для своего первого представительства в Южной Эстонии популярнейшая сеть Eesti Juveel выбрала именно Tartu Kaubamaja. Легендарный эстонский бренд станет достойным арендатором нашего центра. Мы убеждены, что жители Тарту и Южной Эстонии в целом будут частыми гостями этого ювелирного магазина с великолепным ассортиментом и персональным подходом к обслуживанию», – сказала исполнительный директор Tartu Kaubamaja Кристель Лийвапуу.

По словам Трийн Уук, директора по продажам Eesti Juveel, посетители нового магазина найдут в его ассортименте такие популярные в Эстонии отечественные дизайнерские бренды как Lummus, Tanel Veenre и New Vintage by Kriss. Из зарубежных брендов представлены Sokolov, Sueno, S&A и Papiroga. Из золотых украшений среди покупателей традиционно востребованы произведенные в Эстонии украшения с бриллиантами и, конечно же, ювелирная классика. «Поскольку до сих пор мы были представлены только в Таллинне, при формировании ассортимента мы опирались на имеющийся опыт и предпочтения покупателей в столице. Разумеется, мы с энтузиазмом учтем пожелания тартусцев, чтобы сформировать здесь именно такой ассортимент, которого ждет житель Тарту. В новом магазине мы уделили особое внимание персональному обслуживанию – в магазине Eesti Juveel в Tartu Kaubamaja клиентов ждет специальная зона консультаций, где покупатели смогут с комфортом и в более уединенной обстановке выбрать, например, обручальные кольца, помолвочные кольца и много другое», – рассказала о новом магазине Трийн Уук.

Eesti Juveel (ранее JUVEEL) – магазин, родившийся из предприятия Juveel OÜ, которое берет свое начало в 1923 году. Juveel OÜ (бывший Таллиннский ювелирный завод) занимается производством ювелирных украшений и столового серебра, а также оптовой продажей в Эстонии. Juveel OÜ является крупнейшим производителем столового серебра в Балтийском регионе.

НАВЕРХ
Back