Гадалка Мэрилин Керро: какая-то блондинка сплетничает о Танеле Кийке

Чтобы получить более точное предсказание, Керро начала с вычисления числа жизни министра, которым стало шесть. «Слишком молод, чтобы занимать ответственное положение, здесь нет опыта», - прокомментировал экстрасенс, пишет Elu24.

Согласно Керро, его число жизни означает сатану, и это число также имеет влияние близнецов — если вы перевернете шесть вверх ногами, вы получите девять. «Он не должен принимать решения на эмоциях. Вернее, он должен семь раз отмерить и один раз отрезать», - добавила ясновидящая.

Однако, по словам гадалки, о министре сплетничают, особенно это касается некой блондинки. Керро не хочет называть имя женщины и просит зрителей угадать его.

Керро также видит по картам, что Кийк не чувствует себя достаточно ценным и что следующий год совсем не благоприятен для министра. Но пока один мужчина вставляет ему палки в колоса.