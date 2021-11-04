Гадалка Мэрилин Керро: какая-то блондинка сплетничает о Танеле Кийке

Чтобы получить более точное предсказание, Керро начала с вычисления числа жизни министра, которым стало шесть. «Слишком молод, чтобы занимать ответственное положение, здесь нет опыта», - прокомментировал экстрасенс, пишет Elu24.
Согласно Керро, его число жизни означает сатану, и это число также имеет влияние близнецов — если вы перевернете шесть вверх ногами, вы получите девять. «Он не должен принимать решения на эмоциях. Вернее, он должен семь раз отмерить и один раз отрезать», - добавила ясновидящая.
Однако, по словам гадалки, о министре сплетничают, особенно это касается некой блондинки. Керро не хочет называть имя женщины и просит зрителей угадать его.
Керро также видит по картам, что Кийк не чувствует себя достаточно ценным и что следующий год совсем не благоприятен для министра. Но пока один мужчина вставляет ему палки в колоса.
«Я не вижу, что он плохо выполняет свою работу, потому что решения не зависят от него, и я не вижу, чтобы он оставил общественную работу. Наше здоровье и благополучие не зависят от Танеля Кийка! » - считает она.