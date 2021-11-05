Об этой звезде «Американского пирога» в конце 90-х мечтал каждый подросток, но время беспощадно

Звезда позировала с поднятыми вверх руками, показывая выпирающие рёбра и тело, где, казалось, нет ни грамма жира. Сухие нерасчёсанные волосы, уставшее лицо и чёрно-белый фильтр лишь усиливали гнетущее впечатление.

Поклонники не могли не выразить беспокойства по поводу состояния певицы. Они заподозрили у неё анорексию, а некоторые даже предположили, что звезда может употреблять запрещённые вещества, которые и сказались на её виде.

Однако сама Тара объясняет худобу быстрым обменом веществ. "Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Всё, что я делаю, это ем", — заявила актриса, за спиной у которой роли не только в "Американском пироге", но и в фильмах "Большой Лебовски", "Король вечеринок", "Жёсткие игры" и других.