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Об этой звезде «Американского пирога» в конце 90-х мечтал каждый подросток, но время беспощадно

Тара Рид. ФОТО: zz/gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Актриса Тара Рид прославилась, исполнив роль Вики в "Американском пироге". После выхода фильма в 1999 году о блондинке с милым лицом и эффектными формами мечтали многие. Однако время беспощадно. Недавно 45-летняя актриса поделилась в своём Instagram снимками в бикини, которые повергли фанатов в ужас, пишет Лайф.

Звезда позировала с поднятыми вверх руками, показывая выпирающие рёбра и тело, где, казалось, нет ни грамма жира. Сухие нерасчёсанные волосы, уставшее лицо и чёрно-белый фильтр лишь усиливали гнетущее впечатление.

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Поклонники не могли не выразить беспокойства по поводу состояния певицы. Они заподозрили у неё анорексию, а некоторые даже предположили, что звезда может употреблять запрещённые вещества, которые и сказались на её виде.

Не осуждаю, но беспокоюсь,

Ты на наркотиках?

Ты была такая красивая. Что случилось?

- пишут обеспокоенные поклонники.

Однако сама Тара объясняет худобу быстрым обменом веществ. "Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Всё, что я делаю, это ем", — заявила актриса, за спиной у которой роли не только в "Американском пироге", но и в фильмах "Большой Лебовски", "Король вечеринок", "Жёсткие игры" и других.

Тара Рид, 1999 год. ФОТО: Shutterstock
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