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Сексуальная совместимость: как по группе крови определить страстного партнера

Секс. Интим. ФОТО: Shutterstock

Американские ученые выяснили, что кровь может рассказать не только о состоянии организма, но и сексуальной совместимости партнеров, а также предпочтениях человека. Кроме того по крови можно понять, почему нас внезапно начинает тянуть к определенному человеку, пишет Пятый канал.

Мужчина и женщина I группы крови

Если у мужчины и женщины одинаковая I группа крови, то зачастую они постоянно нуждаются в физическом контакте: объятиях, поцелуях. И благодаря этому их сексуальная жизнь гармонична.

Мужчина I группы крови и женщина II группы крови

Если у мужчины I группа крови, а у женщины II, то они идеально подходят друг другу для секса. Обычно в такой паре, мужчина активный, а она пассивна. Но, проявив чуть нежности к ней, он зажжет в ней страсть.

Мужчина I группы крови и женщина III группы крови

Пара, где мужчина I группы крови, а женщина III, как и в предыдущем случае идеальны друг для друга и пассивность женщины вовсе не смущает мужчину.

Мужчина I группы крови и женщина IV группы крови

Поведение мужчины с I группой крови в отношениях с женщиной с IV группой крови определяющее. Если мужчина проявляет терпение и выдержку, то интимная жизнь будет наполнена гармонией и нежностью. В противном случае близость, возможно, закончился скандалами.

Мужчина II группы крови, женщина I

По словам американских ученых, такие пары не будут вылезать из постели. Им это нужно обоим. Но ученые также добавляют — этой паре особенно необходима интимная прелюдия.

Мужчина и женщина II группы крови

Для женщины с подобной группой крови именно такое совпадение наиболее успешно в интимной жизни. С мужчиной, имеющим такую же кровь, женщина испытает наибольшее наслаждение и почувствует истинное понимание партнера.

Мужчина II группы крови, женщина III

В таких парах больше разговаривают о сексе, нежели им занимаются. Всему виной робость, скромность и низкая эмоциональность друг к другу. Хотя ученые заверяют — эта пара могла бы получать огромное удовольствие.

Мужчина II группы крови и женщина IV

По утверждениям ученых, такой союз обречен на сексуальную жизнь. Так как между ними не любовные отношения, а родственные. Оральный секс не подлежит обсуждению, а традиционный вариант всегда один и тот же. Впрочем, и им они занимаются крайне редко.

Мужчина III группы крови и женщина I группы крови

Пара экспериментаторов. Они любят учить партнера чему-то новому. В таком любовном союзе женщина рулит в отношениях, но не забывая о сексуальных способностях мужчины.

Мужчина с III группой крови, женщина II

Оба партнера активны и любят нетрадиционные виды секса. Они способны подарить друг другу незабываемые ощущения.

Мужчина и женщина III группы крови

Их интимная жизнь безэмоциональна, бесчувственна. Ученые советуют улучшать свои сексуальные способности.

Мужчина III группы крови и женщина IV

Такой союз темпераментный и страстный. Оба любят азарт и эксперименты. Но ученые отмечают, сексуальная совместимость выше, когда мужчина моложе.

Мужчина IV группы крови и женщина I группы крови

Такая пара в повседневной жизни может не настолько идеально подходить друг другу, но если мужчина сумеет приспособиться к темпераменту и потребностям партнерши, именно секс их объединит.

Мужчина IV группы крови и женщина со II группой крови

В таком союзе секс бывает достаточно часто. Но если между партнера нет никаких глубоких чувств, то они долго быть вместе не смогут и разойдутся.

Мужчина IV группы крови и женщина III группы крови

По словам исследователей, эти партнеры меньше всего занимаются сексом, нежели другие. Но, несмотря на частоту, они довольны друг другом. Возможно, потому что им незнакома жесткость и неуважение к партнеру.

Мужчина и женщина с IV группой крови

Такой паре специалисты предрекают либо гармонию, либо полностью крах в сексуальной совместимости. Но если оба будут подходить к сексу творчески, проблем возникнуть не должно, пишет Premiere Magazine.

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