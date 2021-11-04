Излечившийся от зависимости Стас Пьеха о жизни без наркотиков: «Устал ходить на похороны»

Я единственный из всех бывших наркоманов, который выглядит так хорошо. В основном все, кто со мной начинал употреблять — уже не живут. Устал ходить на похороны, да и решил больше не ходить на прощания к наркоманам. Каждый сам решает — умереть или не умереть,