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Излечившийся от зависимости Стас Пьеха о жизни без наркотиков: «Устал ходить на похороны»

Стас Пьеха с сыном Петей ФОТО: Инстаграм

Стас Пьеха открыто рассказывает о пагубной привычке в его жизни. Не секрет, в юности он употреблял запрещенные вещества, а семь лет назад решил окончательно прекратить это делать, пишет Пятый канал.

Музыкант не только завязал сам, но уже на протяжении нескольких лет помогает победить зависимость другим людям в собственном лечебном центре.

Человеку надо учиться жить заново. Я, как зависимый человек, выжил, и мне нравится, как я теперь живу. До сих пор, кстати, хожу на групповые занятия, так как мой мозг все время придумывает новые и новые проблемы,

— признался певец в беседе с Антоном Красовским в YouTube-шоу «Антонимы».

Ныне он доволен своей жизнью. Бросил курить, изредка пьет алкоголь и активно занимается спортом. И признается — он единственный среди всех его бывших друзей, кто, во-первых, смог выжить, а, во-вторых, так хорошо выглядеть.

Я единственный из всех бывших наркоманов, который выглядит так хорошо. В основном все, кто со мной начинал употреблять — уже не живут. Устал ходить на похороны, да и решил больше не ходить на прощания к наркоманам. Каждый сам решает — умереть или не умереть,

— заключил он.

Он посоветовал всем, кто сейчас находится в подобной ситуации, обращаться к врачам и пользоваться любой возможностью, чтобы навсегда изменить свою жизнь.

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