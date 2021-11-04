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Турецкий беженец: я учил эстонский по пять-шесть часов в день, чтобы найти здесь работу мечты

Celal Yildirim ФОТО: Erakogu

«Эстония дала нам новую жизнь», - сказал 30-летний Джелал Йилдирим, который два года назад сбежал из Турции в Эстонию со своей женой и остался здесь. А этой осенью мужчина нашел работу своей мечты.

Джелал, который родом из горной восточной Турции, рассказал свою историю в подкасте «Богатая Эстония». В Турции мужчина работал учителем информатики. «Однажды президент сказал, что все, кто работает в этой школе, - террористы». Поскольку в Турции нет пощады, жене Джелала, которая также работала учительницей в этой школе, пришлось провести шесть месяцев в тюрьме.

Собирать грибы и ягоды - отличный отдых от рабочих будней ФОТО: Erakogu

Чтобы жить в более спокойном месте, Джелал решил бежать с родины с беременной женой. Пара, которая сначала переехала в Грецию, нашла Эстонию в Интернете. «Эстония показалась нам красивой и тихой технологически развитой страной».

Жизнь в центре для беженцев

Прибыв в Эстонию, они поселились в центре беженцев в Вяо. Там Джелал и его спутница также приобрели первые навыки эстонского языка, изучая его по пять-шесть часов в день. «Некоторые говорили, что не будут учить эстонский, потому что он слишком сложный. По их мнению, проще выучить английский, потому что на нем говорят и эстонцы». Однако Джелал с женой так не думают. «Если мы живем в Эстонии, нам все равно придется учить язык!» Мужчина заявил, что найти работу и общаться с людьми тоже легче, если вы знаете местный язык.

Пахлава - любимое лакомство Джелаля ФОТО: Erakogu

О времени, проведенном в центре для беженцев, он вспоминает только теплыми словами. «Это был наш первый дом... Я скучаю по нему».

В Эстонии мужчина сначала начал работать в магазине по продаже товаров из Турции, но когда он переехал в Таллинн со своей семьей, он получил работу в компании по оказанию помощи беженцам Siin & Sääl. Однако, по словам Джелаля, это не просто место, где можно поесть, а место, где можно познакомиться и пообщаться друг с другом. «Наша цель - не зарабатывать деньги, а общаться и знакомиться - показать, что беженцы тоже люди, которых не нужно бояться», - сказал он.

Вы можете выучить язык, слушая и разговаривая

Джелал сказал, что посмотрел более 500 серий сериала «Õnne 13», чтобы выучить язык. По словам мужчины, одной из его любимых передач является шоу «Утро с Ану». «Вы можете выучить грамматику по учебнику, но важно слушать, как люди говорят, и пробовать самому», - сказал Джелал.

Картофель, мясо и капуста

Джелал заявил, что культура питания Эстонии и Восточной Турции не так уж и отличается, как можно было бы подумать - картофель, мясо и капуста. Однако он пришел к выводу, что эстонцы не очень любят сладкое. «Традиционную турецкую пахлаву часто называют слишком сладкой». Джелал сказал, что теперь он делает пахлаву с лимоном, и эстонцы в восторге.

Джелал любит гулять с семьей в Старом городе ФОТО: Erakogu

Живя в Эстонии, он больше всего ценит возможность высказывать свое мнение. «Люди могут говорить и делать, что хотят, а в Турции вас сажают в тюрьму, если вы говорите, что не любите президента».

Семья видит свое будущее в Эстонии: «Самой большой мечтой было бы работать учителем математики в школе», - признался Джелал в подкасте, записанном этим летом. Однако его мечты сбылись, и этой осенью он начал работать учителем математики в таллиннской школе.

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