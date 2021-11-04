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Ивлеева о разводе: «Три года жизни, событий, любви, а у него в песне «больше не твой член»

Настя Ивлеева и Элджей. ФОТО: Instagram

Развод Элджея и Насти Ивлеевой стал настоящей сенсацией года. Мало кто мог предположить, что пара расстанется так быстро. Рэпер посвятил этому событию новую композицию, которая не понравилась его бывшей жене, пишет Стархит.

Настя Ивлеева в беседе с Идой Галич рассказала о том, чем занимается после расставания с Элджеем. У нее много проектов, путешествий и забот, поэтому скучать не приходится. Подруга поинтересовалась, слышала ли та последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода. Напомним, речь идет о хите SODA, после которой пользователи Сети и заговорили о размолвке в паре. Там есть такие строки: «...ну и все на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная».

Ивлеева удивилась тому, как бывший отнесся к расставанию. Послушав композицию, она сделала вывод, что слишком мягко разошлась с рэпером.

Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно» чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!

— описала свои эмоции Настя во влоге.

Отметим, что по словам бывших супругов, расстались они мирно — без взаимных упреков и оскорблений. Пара появилась на обложке глянцевого журнала и дала совместное интервью, а затем разделила имущество, большая часть которого отошла Ивлеевой.

Причину развода они не озвучивают. Элджей в той же песне SODA прочитал «нам стало скучно, не интересно», а вот Настя добавила, что у нее появилась сестринская любовь к мужу. Но они продолжают общаться и поддерживать друг друга.

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