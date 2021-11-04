Ивлеева о разводе: «Три года жизни, событий, любви, а у него в песне «больше не твой член»

Настя Ивлеева в беседе с Идой Галич рассказала о том, чем занимается после расставания с Элджеем. У нее много проектов, путешествий и забот, поэтому скучать не приходится. Подруга поинтересовалась, слышала ли та последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода. Напомним, речь идет о хите SODA, после которой пользователи Сети и заговорили о размолвке в паре. Там есть такие строки: «...ну и все на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная».