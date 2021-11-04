Звезда «Сватов» опроверг участие в продолжении сериала

Васильев назвал причину своего ухода из сериала после четвертого сезона: по его словам, он покинул продолжение проекта только из-за сценария. «Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы», — подчеркнул он, пишет Lenta.ru.

При этом актер опроверг слухи о конфликте с актером, бывшим коллегой по сериалу Федором Добронравовым. По словам Васильева, у них отличные взаимоотношения.

«Никакого конфликта с Федей у нас не было. Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею в виду комедийный жанр», — отметил артист.

Актер также опроверг информацию о том, что ему было неприятно, когда герой Добронравова шутил над его персонажем. Васильев добавил, что не испытал сожаления об уходе из сериала. Он предположил, что создатели шоу были больше всего заинтересованы в прибыли от проекта.