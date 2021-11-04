Самый сильный мужчина Эстонии? 31-летний Эрвин протащил за собой поезд весом в 160 тонн

У 31-летнего Эрвина есть жена и маленький сын. Последние десять лет мужчина работает охранником в тюрьме. Не смотря на тяжелое заболевание и лечение химиотерапией, он тайно тренировался, чтобы не сдаваться и идти к своей цели.

Такого еще никто не делал в Эстонии. В 2010 году такой поезд пытались сдвинуть шестеро мужчин, а Эрвин захотел попробовать в одиночку. Теперь он думает, что, может, в следующем году сможет сдвинуть с места корабль. «Сначала я хотел сдвинуть самолет, но самолеты — маленькие, хотелось что-то потяжелее», - говорит мужчина.