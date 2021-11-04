Паркинсон? София Ротару напугала зрителей на выступлении

София Ротару, как и ее заклятая подруга (как говорят знающие люди) Алла Пугачева, давно перестала гастролировать и давать концерты на регулярной основе. В отличие от Примадонны, которая периодически выходит в свет, 74-летняя артистка ведет закрытый образ жизни, о том, что происходит с Софией Михайловны вне света софитов, почти ничего не известно.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг певицы муссируются самые разные слухи. Например, говорят, что София Ротару не живет на Украине, а перебралась в солнечную и теплую Италию со всей семьей. А еще будто бы певица предпочитает лишний раз не показываться на публике, поскольку перестаралась с пластическими операциями.
Впрочем, последнее утверждение спорно. Об этом свидетельствует свежее видео, которое распространилось в Сети. На нем крупным планом запечатлена София Ротару, выступающая, по всей видимости, на корпоративе. Сообщается, что 74-летняя певица исполнила свои хиты в столице Германии Берлине.
На видео хорошо просматривается поющая артистка, появившаяся перед зрителями в черном костюме с зелеными блестящими вставками в виде цветов. София Ротару исполнила свою легендарную музыкальную композицию «Червона рута». Пока одни фанаты нахваливали 74-летнюю артистку, другие поклонники всерьез встревожились. От их наблюдательного взгляда не ускользнули трясущаяся рука Софии Ротару и ее подозрительно узкий разрез глаз. «Руки дрожат. Она чем-то больна», «Паркинсон у Ротару, не иначе», «Что-то у Ротару перебор с пластикой. Уже глаза не открываются», — прокомментировали ролик пользователи Сети.