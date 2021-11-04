Паркинсон? София Ротару напугала зрителей на выступлении

София Ротару, как и ее заклятая подруга (как говорят знающие люди) Алла Пугачева, давно перестала гастролировать и давать концерты на регулярной основе. В отличие от Примадонны, которая периодически выходит в свет, 74-летняя артистка ведет закрытый образ жизни, о том, что происходит с Софией Михайловны вне света софитов, почти ничего не известно.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг певицы муссируются самые разные слухи. Например, говорят, что София Ротару не живет на Украине, а перебралась в солнечную и теплую Италию со всей семьей. А еще будто бы певица предпочитает лишний раз не показываться на публике, поскольку перестаралась с пластическими операциями.

Впрочем, последнее утверждение спорно. Об этом свидетельствует свежее видео, которое распространилось в Сети. На нем крупным планом запечатлена София Ротару, выступающая, по всей видимости, на корпоративе. Сообщается, что 74-летняя певица исполнила свои хиты в столице Германии Берлине.