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Обвиняемый в педофилии режиссер «Ералаша» собирался убить ребенка

Заставка тележурнала "Ералаш" ФОТО: скриншот видео

Подробностями поделилась директор Лиги безопасности Интернета Екатерина Мизулина, пишет Topnews.

В конце октября 2020 года стало известно о задержании режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого. Как писал Topnews, ему предъявлено обвинение в половых сношения с подростками младше 16 лет. Статья была переквалифицирована на более тяжелую в ходе следствия.

Пока ведется следствие, директор Лиги безопасности Интернета Екатерина Мизулина в интервью «КП» раскрыла новые подробности о наклонностях Белостоцкого. По ее словам, у режиссера был псевдоним Демосфен (древнегреческий оратор). В Сети он часто делился подробностями своих отношений с детьми. Он даже позволял себе публиковать фото детей, с которыми у него были интимная связь, и признавал, что уголовного преследования избежал при помощи взятки.

В одной из истории Белостоцкий признался, что хочет «прикопать» одного из мальчиков после интимной связи. Это признание шокировало даже пользователей Сети на закрытых форумах, за что его невзлюбили даже там, подчеркнула Мизулина. «Белостоцкий однажды написал, что хочет «прикопать» одного мальчика, с которым у него была интимная связь. В смысле устранить», — сообщила Мизулина.

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