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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков подписывают мировое соглашение

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. ФОТО: Instagram

Бывший муж певицы обратился в суд, чтобы чаще видеть дочь, пишет Kp.ru.

Этой осенью 43-летний фотограф Дмитрий Исхаков подал иск в суд к экс-жене 34-летней Полине Гагариной. Судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 6 декабря. Но появилась надежда, что стороны к этому времени смогут договориться.

Певица решила развестись с мужем в прошлом году. Все это время бывшие супруги старались соблюдать нейтралитет ради общей дочери. Однако осенью Дмитрий Исхаков обратился в суд, где началось разбирательство по «спорам, связанным с воспитанием детей». Фотограф требует через суд установить порядок встреч с общей дочерью пары 4-летней Мией. Место жительство ребенка определено с мамой и оспаривать его Исхаков не стал. Фотограф даже дал интервью Ксении Собчак, где высказался об обидах к бывшей жене. Оказалось, что Исхакову многое не нравится. Его даже не устраивает новый ухажер Полины.

Зачем пошел в суд экс-муж звезды? Исхаков отстаивает право проводить достаточно времени с дочкой. Хочет, чтобы все его права и возможности были задокументированы – опасается зависеть от настроения певицы: «Я подал иск, потому что в моем представлении есть папа, который имеет возможность и хочет заниматься воспитанием дочери. Я участвую материально: плачу за няню, оплачиваю кружки – и делаю это с удовольствием. Мне кажется нездоровым и неправильным, что я не могу, например, войти в дом даже если там нет Полины и быть рядом с дочерью. Дочь с нянями. Меня это не устраивает. У Полины гастрольный график, она большой артист, не может быть часто дома к определенному времени. Но есть папа, который хочет и может это делать».

Интересно, что пока Исхаков был женат на большой звезде и ездил с ней на гастроли – никого не смущало, что в это время ребенок оставался с бабушкой или няней. Дмитрий в суде не стал требовать раздела «совместно нажитого» за шесть лет брака. Однако намекал в интервью, что может поднять этот вопрос. Исхаков до начала суда объяснял: «Мне хотелось бы, чтобы дочь, просыпаясь, видела маму, а если мамы нет – то меня. Мы согласовали бумагу: я имею право приезжать в определенные часы и дни. Имею право забирать один раз в неделю дочь к себе, имею право на отпуск пару раз в году с дочерью и так далее. В подробностях и часах». В суде мужчина хочет получить еще больше задокументированного общения с ребенком. По принятым процессуальным процедурам – органы опеки уже проверили условия проживания мамы и папы ребенка.

Заседание суда назначено на 6 декабря. Однако в окружении пары нам сообщили, что уже сейчас Гагарина и Исхаков обсуждают нюансы мирового соглашения. Есть надежда, что мировое соглашение будет подписано. Если стороны успеют договориться, то спор разрешиться без жарких судебных баталий. Похоже, что экс-супруги и правда нашли общий язык. Недавно Исхаков опубликовал фото с утренника в детском саду: на фото с Мией – и мама, и папа. Полина не препятствует встречам отца с дочкой. А на этой неделе Гагарина с дочерью и сыном (от первого брака) улетела в отпуск на отдых в ОАЭ. А это значит, что отец девочки не препятствовал выезду ребенка за границу. Гагарина проводит время на пляже в Дубае с дочерью и сыном, Исхаков пока занят работой.

Так что надежда на то, что мировое соглашение будет подписано есть. Если, конечно, не случится новых непредвиденных обстоятельств и обид. Пока Полина набирается сил перед предновогодними эфирами и концертами. Также певицы спешит завершить ремонт в новом шикарном доме – переезд запланирован к новому году.

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