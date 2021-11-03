«Никто не виноват»: Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из группы Artik & Asti

По поводу изменений в составе популярного музыкального коллектива ходило много слухов, поговаривали даже о конфликтах между солистами. Но Анна опровергла домыслы.
«Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет, – отметила 31-летняя певица в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube. – Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего – ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше».
Музыкальный коллектив, по словам Артема Умрихина (настоящее имя Артика), продолжит свое существование, но уже в другом составе.
«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально – Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!» – делился 35-летний Артик в личном блоге.