«Никто не виноват»: Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из группы Artik & Asti

По поводу изменений в составе популярного музыкального коллектива ходило много слухов, поговаривали даже о конфликтах между солистами. Но Анна опровергла домыслы.

«Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет, – отметила 31-летняя певица в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube. – Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего – ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше».

Музыкальный коллектив, по словам Артема Умрихина (настоящее имя Артика), продолжит свое существование, но уже в другом составе.