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«Никто не виноват»: Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из группы Artik & Asti

Artik & Asti ФОТО: Sergei Karpukhin

Вчера стало известно об уходе Анны Дзюбы из популярного дуэта. Артистка отдала музыкальному проекту 10 лет творческой жизни. Сегодня исполнительница впервые прокомментировала перемены на профессиональном поприще, пишет Starhit.ru.

По поводу изменений в составе популярного музыкального коллектива ходило много слухов, поговаривали даже о конфликтах между солистами. Но Анна опровергла домыслы.

«Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет, – отметила 31-летняя певица в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube. – Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего – ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше».

Музыкальный коллектив, по словам Артема Умрихина (настоящее имя Артика), продолжит свое существование, но уже в другом составе.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально – Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!» – делился 35-летний Артик в личном блоге.

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