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Никита Пресняков высказался о романе с эстонской фигуристкой

Наталья Забияко и Никита Пресняков. ФОТО: Postimees

Никита Пресняков и Наталья Забияко вместе выступают на известном телепроекте.

Певец и актер Никита Пресняков отреагировал на то, что фанаты уже «поженили» его с партнершей по шоу «Ледниковый период», прославленной фигуристкой Натальей Забияко, пишет Radiokp.ru.

Долгое время Пресняков отмалчивался об истинной природе взаимоотношений с фигуристкой. Однако решил раз и навсегда развеять плод фантазий фанатов и некоторых коллег.

Внук Аллы Пугачевой признался, что его с Натальей ничего кроме льда не связывает. Он верен только своей законной жене — Алене Красновой.

«Мне плевать. У меня есть жена, в которой я души не чаю, она приходит на наши выступления. У Наташи также есть супруг, отличный парень. Более того, я умею дружить с девчонками так, чтобы ни у кого не возникало посторонних мыслей, у меня это идет с детства», — высказался артист о слухах в беседе с порталом «Собеседник».

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