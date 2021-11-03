Никита Пресняков высказался о романе с эстонской фигуристкой

«Мне плевать. У меня есть жена, в которой я души не чаю, она приходит на наши выступления. У Наташи также есть супруг, отличный парень. Более того, я умею дружить с девчонками так, чтобы ни у кого не возникало посторонних мыслей, у меня это идет с детства», — высказался артист о слухах в беседе с порталом «Собеседник».