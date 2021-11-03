Никита Пресняков высказался о романе с эстонской фигуристкой
Никита Пресняков и Наталья Забияко вместе выступают на известном телепроекте.
Никита Пресняков и Наталья Забияко вместе выступают на известном телепроекте.
Певец и актер Никита Пресняков отреагировал на то, что фанаты уже «поженили» его с партнершей по шоу «Ледниковый период», прославленной фигуристкой Натальей Забияко, пишет Radiokp.ru.
Долгое время Пресняков отмалчивался об истинной природе взаимоотношений с фигуристкой. Однако решил раз и навсегда развеять плод фантазий фанатов и некоторых коллег.
Внук Аллы Пугачевой признался, что его с Натальей ничего кроме льда не связывает. Он верен только своей законной жене — Алене Красновой.
«Мне плевать. У меня есть жена, в которой я души не чаю, она приходит на наши выступления. У Наташи также есть супруг, отличный парень. Более того, я умею дружить с девчонками так, чтобы ни у кого не возникало посторонних мыслей, у меня это идет с детства», — высказался артист о слухах в беседе с порталом «Собеседник».