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Номер один среди профитролей и эклеров: где в Таллинне можно попробовать пирожное «шу»

Шу ФОТО: Shutterstock

Французское сладкое пирожное с интересным названием «шу» ведет свою историю с конца VIII века. За это время рецепт изысканного десерта модифицировался, дорабатывался десятки раз и, в конце концов, дошел до нас в своем совершенном виде. Узнайте, где можно попробовать этот десерт в Таллинне.

Только истинный сладкоежка и ценитель нежных пирожных может отличить благородную булочку «шу» от уже привычных всем профитролей и эклеров. С виду «шу» – обычное пирожное, но заглянув внутрь нежного теста, попробовав воздушный крем и узнав несколько интересных фактов из истории его происхождения, сладкая выпечка «шу», возможно, получит статус пирожное №1 среди своих заварных сородичей, пишет Vsedeserti.ru.

Булочка «шу» – это небольшой шарик из заварного теста, внутри он практически полый. Во время выпекания пирожное поднимается, внутри появляются пузыри воздуха, за счет этого и образуются пустоты, в которые и заливают крем. Происходит это интересное пирожное из Франции, а придумал первый рецепт «шу» француз Жан Авис в конце 18 века. Он выпекал в духовке небольшие шарики из сдобного теста, называя их choux, что в переводе означает капуста.

Название, кстати, Авис одолжил у придворных поваров, готовивших запеченные комочки из картофельного пюре. Они то и использовали название choux или «шу» впервые, назвав свое блюдо «маленькой капусточкой». Со временем рецепт теста для этого десерта приобрел современный вид.

Каждый кондитер, пекарь или просто кулинар-любитель привносит в рецепт «шу» что-то особенное, нечто новое. Так, в Таллинне есть несколько пекарен, которые продают этот волшебный десерт.

Сrustum — это небольшая пекарня спряталась на улице Ива, 12, недалеко от известного Leibur. За два евро вы можете приобрести нежнейшее пирожное с неприторной начинкой из взбитых сливок и ягод или с заварным кремом.

Puffid – эта кондитерская находится в торговом центре T1, на первом этаже. Вариантов начинок тут гораздо больше, но эти «шу» более сладкие на вкус. Есть бананово-шоколадные за 2.20 евро, а есть, например, карамельные за 2.45 евро. Также вы можете собрать коробочку-ассорти из разных вкусов и заказать доставку на дом за два евро.

Еще вы можете отведать «шу» в пекарне Kukkel, которая располагается в торговом центре Пярнамяэ, что недалеко от телебашни. Они предлагают свои клиентам ванильные, шоколадные, фисташковые и лимонные пирожные. Здесь пирожные стоят в районе трех евро.

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