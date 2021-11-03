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Выявлена способность кофе снижать вероятность заражения COVID-19

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Способность кофе оказывать позитивное влияние на организм человека подтверждена разными исследованиями. Недавно ученые из университета штата Иллинойс в США сообщили, что кофе способен уменьшить вероятность заболеть COVID-19, пишет 7mednews.ru.

Авторы исследования заявляют, что люди, употребляющие одну и более порций напитка в течение дня, имеют риск заболеть на 10 процентов ниже, чем те, кто не пьет кофе. У пожилых людей, предпочитающих кофе, вероятность появления пневмонии также была снижена.

В ходе исследования выяснилось, что употребление кофе связано с определенными биомаркерами, например, CRP (С-реактивным белком), интерлейкином-6 (ИЛ-6) и их позитивным воздействием на протекание короновируса, сообщают «Известия».

Ученые считают, что эффективность кофе как иммуностимулятора необходимо изучать и далее. Они отметили, что полученные данные являются подтверждением гипотезы о влиянии факторов питания на некоторые аспекты иммунной системы человека, а значит, и на восприимчивость организма к короновирусной инфекции. Вследствие этого, соблюдение некоторых пищевых привычек будет эффективным дополнением для предотвращения распространения COVID-19.

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