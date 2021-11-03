Выявлена способность кофе снижать вероятность заражения COVID-19

Авторы исследования заявляют, что люди, употребляющие одну и более порций напитка в течение дня, имеют риск заболеть на 10 процентов ниже, чем те, кто не пьет кофе. У пожилых людей, предпочитающих кофе, вероятность появления пневмонии также была снижена.

В ходе исследования выяснилось, что употребление кофе связано с определенными биомаркерами, например, CRP (С-реактивным белком), интерлейкином-6 (ИЛ-6) и их позитивным воздействием на протекание короновируса, сообщают «Известия».