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Бузова раскрыла правду о пластических операциях

Ольга Бузова. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова раскрыла правду о пластических операциях. Об этом она рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника».

35-летняя знаменитость призналась, что никогда не считала себя красивой: комплексы по поводу внешности появились у нее еще в детстве. По ее словам, сверстники смеялись над ее 40-м размером ноги и широкими коленями. Бузова вспомнила, что в 21-летнем возрасте она поправилась на десять килограммов, из-за чего столкнулась с массовой травлей окружающих, пишет Lenta.ru.

С годами ей удалось привести свое тело в форму, однако звезда и по сей день сталкивается с негативными комментариями: одни юзеры обвиняют ее в фотошопе, а другие считают, что она делала пластические операции. Телеведущая заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам. «Любая операция — это риск, потому что каждый наркоз — это стресс для организма. Поэтому надо себя принимать, бороться с этими комплексами», — пояснила она.

В октябре Ольга Бузова раскрыла секрет стройной фигуры. Знаменитость призналась, что ей удается поддерживать форму благодаря умению договариваться с собой и регулярным физическим нагрузкам. По словам Бузовой, она приучила себя к спорту с 13 лет. На данный момент она ежедневно уделяет время спорту и танцам.

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