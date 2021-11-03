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Московскую эскорт-модель арестовали за голые ягодицы на фоне Кремля

Рита Фокс ФОТО: Cкриншот

В Москве на 14 суток была арестована эскорт-модель Рита Фокс. Так девушка поплатилась за фото с оголенными ягодицами, которое она сделала на фоне Кремля.

О происшествии стало известно из сообщения самой Фокс в телеграм-канале.

Снимки, о которых говорит модель, она разместила в соцсети несколько дней назад. Фотографии привлекли внимание правоохранительных органов, после чего Фокс была задержана, пишет TopNews.ru.

Как уточняет "Знак.ком", это не единственный подобный снимок девушки. Ранее она публиковала схожее фото, сделанное у здания Законодательного собрания Свердловской области, у входа. Брюки на фотографии также были приспущены.

Что касается последнего инцидента, то Фокс была признана виновной по административной статье "О мелком хулиганстве", и две недели проведет под арестом.

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