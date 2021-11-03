Илья Авербух хочет еще детей: всех на ноги до 20 лет подниму!

47-летний Авербух, несмотря на плотный график и многочисленные проекты, старается чаще проводить время с женой и маленьким сыном Львом. Илья не ожидал, что Лиза окажется такой заботливой матерью, и уже сейчас признается, что хочет еще детей. «Я счастлив, что так быстро появился на свет наш Лев Ильич. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся. Хочется еще и побыстрее! Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу. А дальше как получится», — рассуждает фигурист, пишет Starhit.ru.

По словам Авербуха, он не чувствует с женой 21-летнюю разницу в возрасте: у них множество тем для беседы, они оба заняты работой, совпадают и их интересы. «Между нами нет никакой пропасти. Есть единое дыхание в том, как мы понимаем мир, как его ощущаем. У нее есть свой круг общения, ровесники: девочки, пацаны. Она с ним по-другому разговаривает, я туда не пытаюсь втиснуться. Но и не спешу посадить ее в круг бородатых мужчин, которые вспоминают: «Как молоды мы были», — говорит фигурист в эфире шоу на платформе Premier «50 вопросов. Спорт».