Умер актер из культового сериала «Бригада»

По данным канала, причиной смерти стала онкология. Последние дни актер провел в хосписе, пишет Lenta.ru.

В апреле этого года актер вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.

В 2016 году Гуменецкий был осужден на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Актер был задержан в сентябре 2015 года, следствие выяснило, что арестованный не собирался продавать наркотики. Солнечногорский гарнизонный военный суд установил, что на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение.