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Умер актер из культового сериала «Бригада»

Кадр из сериала "Бригада" ФОТО: скриншот видео

В Москве умер 49-летний актер и бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, снимавшийся в сериале «Бригада». Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, причиной смерти стала онкология. Последние дни актер провел в хосписе, пишет Lenta.ru.

В апреле этого года актер вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.

В 2016 году Гуменецкий был осужден на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Актер был задержан в сентябре 2015 года, следствие выяснило, что арестованный не собирался продавать наркотики. Солнечногорский гарнизонный военный суд установил, что на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение.

Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный с опытом боевых действий. До ареста служил в спецназе Внутренних войск в звании майора. Он исполнил роль начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада», а также появился в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури».

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