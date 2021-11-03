Наркотики, любовь и беременность: узнайте, какие российские фильмы покажут молодежи на кинофестивале PÖFF

В международной конкурсной программе молодежных фильмов участвует две киноленты 2021 года из России: «Межсезонье» (реж. Александр Хант) и «Родитель» (реж. Влад Фурман). «Межсезонье» показывает зрителям психологический путь двух молодых людей от их побега из дома до непоправимых поступков, которые они транслируют в социальных сетях. Эстетическая сторона фильма следует за взглядом молодых людей на приукрашенный мир со смещенными ценностями. Очевидно, что в основу авторской идеи легла шокирующая новость 2016 года, когда молодая пара свела счеты с жизнью в прямом эфире.

«Родитель» – очень насыщенный фильм, который рассматривает вопросы наркотической зависимости и родительской ответственности. Не доверяющие местной полиции родители объединяются для того, чтобы спасти Петербург от опасного влияния наркотиков. В ролях – Михаил Пореченков и сам режиссер.

В программе молодежных фильмов покажут два свежих фильма из России: «Вне зоны доступа» (реж. Анна Курбатова) и «Ничья» (реж. Елена Ланских). Анна Курбатова показывает красивую сторону молодости – влюбленность и преодоление себя, а визуальным фоном для этого стала живописная природа России и сильная актерская игра. Главный герой боится совершить прыжок с трамплина в бассейн, что может поставить крест на его будущей спортивной карьере, о которой так мечтает его отец (Кирилл Кяро). Мальчик становится объектом для осуждения и сталкивается со своими страхами. На лето вместо зарубежного курорта он отправляется в деревню, где с ним происходят совершенно неожиданные события.

Главной героине фильма «Ничья» 14 лет. Она тоже становится объектом осуждения, но по другой причине, она беременна. Девушка скрывает свое положение и новорожденного ребенка, который стал поводом погрузиться в мир материнства раньше, чем ей того хотелось. Фильм остро показывает разницу в отношении к роли женщины и мужчины как на общественном, так и семейном уровнях и задает вопросы, которые вызывают более широкую дискуссию в обществе о том, что правильно, а что нет.

В программу детских фильмов вошел российский фильм 2020 года «Приключения экспоната» (реж. Алена Олейник), который уносит зрителей в увлекательное приключение. На первый взгляд, кажется невозможным, чтобы цепочку событий запустил скромный музейный работник, любящий искусство. В один прекрасный день он бесследно исчезает, и его сын Паша отправляется на поиски отца. Мальчику предстоит пройти этот путь с ненавистным одноклассником и даже подружиться с ним. В фильме звучат очень жизненные темы и отображается любовь к людям, которая сказывается на отношениях между героями.

Помимо российских фильмов в программе также представлены работы из других стран с субтитрами на русском языке.

Бельгийская кинокартина «Мир» (реж. Ваура Вандель, 2021) претендует на гран-при международной конкурсной программы молодежных фильмов и включена в программу по правам ребенка, в выбор критиков Screen International, а также в подборку Discovery Showcase. Фильм показывает тему школьного насилия глазами 7-летней Норы.

В программе по правам ребенка будут представлены еще два фильма с субтитрами на русском языке – «Семья» (реж. Фред Байллиф, Швейцария, 2021) и «Школа в Серро Уэсо» (реж. Бетания Каппато, Аргентина, 2021). Первый из них говорит о молодых людях, которые живут в доме социального попечения, а второй – о маленькой девочке-аутисте и школьной системе.