Ср, 3.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Наркотики, любовь и беременность: узнайте, какие российские фильмы покажут молодежи на кинофестивале PÖFF

Кадр из фильма "Родитель" ФОТО: Кадр из фильма

На Just Film, который пройдет с 12 по 28 ноября в кинотеатрах Таллинна и Тарту, будут представлены новинки мирового кино, в том числе пять российских картин. Еще четыре фильма покажут с русскими субтитрами.

В международной конкурсной программе молодежных фильмов участвует две киноленты 2021 года из России: «Межсезонье» (реж. Александр Хант) и «Родитель» (реж. Влад Фурман). «Межсезонье» показывает зрителям психологический путь двух молодых людей от их побега из дома до непоправимых поступков, которые они транслируют в социальных сетях. Эстетическая сторона фильма следует за взглядом молодых людей на приукрашенный мир со смещенными ценностями. Очевидно, что в основу авторской идеи легла шокирующая новость 2016 года, когда молодая пара свела счеты с жизнью в прямом эфире.

«Родитель» – очень насыщенный фильм, который рассматривает вопросы наркотической зависимости и родительской ответственности. Не доверяющие местной полиции родители объединяются для того, чтобы спасти Петербург от опасного влияния наркотиков. В ролях – Михаил Пореченков и сам режиссер.

В программе молодежных фильмов покажут два свежих фильма из России: «Вне зоны доступа» (реж. Анна Курбатова) и «Ничья» (реж. Елена Ланских). Анна Курбатова показывает красивую сторону молодости – влюбленность и преодоление себя, а визуальным фоном для этого стала живописная природа России и сильная актерская игра. Главный герой боится совершить прыжок с трамплина в бассейн, что может поставить крест на его будущей спортивной карьере, о которой так мечтает его отец (Кирилл Кяро). Мальчик становится объектом для осуждения и сталкивается со своими страхами. На лето вместо зарубежного курорта он отправляется в деревню, где с ним происходят совершенно неожиданные события.

Главной героине фильма «Ничья» 14 лет. Она тоже становится объектом осуждения, но по другой причине, она беременна. Девушка скрывает свое положение и новорожденного ребенка, который стал поводом погрузиться в мир материнства раньше, чем ей того хотелось. Фильм остро показывает разницу в отношении к роли женщины и мужчины как на общественном, так и семейном уровнях и задает вопросы, которые вызывают более широкую дискуссию в обществе о том, что правильно, а что нет.

В программу детских фильмов вошел российский фильм 2020 года «Приключения экспоната» (реж. Алена Олейник), который уносит зрителей в увлекательное приключение. На первый взгляд, кажется невозможным, чтобы цепочку событий запустил скромный музейный работник, любящий искусство. В один прекрасный день он бесследно исчезает, и его сын Паша отправляется на поиски отца. Мальчику предстоит пройти этот путь с ненавистным одноклассником и даже подружиться с ним. В фильме звучат очень жизненные темы и отображается любовь к людям, которая сказывается на отношениях между героями.

Помимо российских фильмов в программе также представлены работы из других стран с субтитрами на русском языке.

Бельгийская кинокартина «Мир» (реж. Ваура Вандель, 2021) претендует на гран-при международной конкурсной программы молодежных фильмов и включена в программу по правам ребенка, в выбор критиков Screen International, а также в подборку Discovery Showcase. Фильм показывает тему школьного насилия глазами 7-летней Норы.

В программе по правам ребенка будут представлены еще два фильма с субтитрами на русском языке – «Семья» (реж. Фред Байллиф, Швейцария, 2021) и «Школа в Серро Уэсо» (реж. Бетания Каппато, Аргентина, 2021). Первый из них говорит о молодых людях, которые живут в доме социального попечения, а второй – о маленькой девочке-аутисте и школьной системе.

В программе молодежных фильмов покажут веселый фильм из США «Мой психолог – Мистер Голубь» (реж. Янив Раз). Юмористический фильм о молодом человеке с творческой натурой, который общается с вымышленным психологом Мистером Голубем.

НАВЕРХ
Back