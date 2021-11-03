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Эстонский предприниматель: нытье, упрямство, зависть и предательство — это то, что характеризует эстонцев в глазах других

Лаури Вийкна ФОТО: Johanna Roos

В понедельник предприниматель в сфере бизнеса и цирка Лаури Вийкна высказал негодование, почему в Эстонии не хотят прививаться, ведь наша страна стала первой по заражению короновирусом в мире.

«Нытье, упрямство, зависть и предательство — это то, что по-прежнему характеризует эстонцев в глазах других», - написал Вийкна, отметив, что общество не было довольно ни одним правительством. «Почему это мы не можем петь за свободу?!»

«В мире насчитывается семь миллиардов вакцинированных, но некоторые из нас все еще думают, что вакцины были недостаточно протестированы», - сказал он, передает Elu24.

«На сайте Департамента лекарственных средств перечислены все побочные эффекты зарегистрированных вакцин. Но гораздо интереснее придумывать, потому что в Сетях написали, что у друга дальнего родственника был какой-то сумасшедший побочный эффект. А потом покайтесь ... Мы по-прежнему гордые и сильные ... »

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