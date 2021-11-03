Эстонский предприниматель: нытье, упрямство, зависть и предательство — это то, что характеризует эстонцев в глазах других

«Нытье, упрямство, зависть и предательство — это то, что по-прежнему характеризует эстонцев в глазах других», - написал Вийкна, отметив, что общество не было довольно ни одним правительством. «Почему это мы не можем петь за свободу?!»

«В мире насчитывается семь миллиардов вакцинированных, но некоторые из нас все еще думают, что вакцины были недостаточно протестированы», - сказал он, передает Elu24.