Решила пошалить: фото ласкающей себя Анфисы Чеховой попали в Сеть
Анфиса Чехова устроила соблазнительную фотосессию, результат которой по-настоящему впечатлил ее фанатов. Звезда позировала в нижнем белье, принимая горячие позы, пишет eg.ru.
Анфиса Чехова устроила соблазнительную фотосессию, результат которой по-настоящему впечатлил ее фанатов. Звезда позировала в нижнем белье, принимая горячие позы, пишет eg.ru.
43-летняя популярная российская телеведущая любит будоражить россиян откровенными снимками. На этот раз Анфиса устроила профессиональную съемку в сексуальном образе. Чехова предстала перед камерой в белом нижнем белье, пикантности которому добавляли стрепы на бюстгальтере. Поверх комплекта артистка накинула легкий черный халатик.
Звезда позировала в постели с белоснежными простынями. Она соблазнительно изгибалась и трогала себя за пышную грудь, томно прикрыв при этом глаза.
Пост Анфиса сопроводила стихотворением собственного сочинения, посвященным любви на расстоянии. «Дороги нет. Границы перекрыты. Не в этой жизни, не со мной, не с нами. Смирения прошу во всех молитвах, пока судьба слагает оригами», – написала Чехова.
Подписчики ведущей пришли в небывалый восторг от новых кадров. Телеведущая долго не могла прийти в себя после процедуры криолиполиза. Чехова говорит, что благодаря так называемому «ледяному похудению» ей действительно удалось сбросить несколько лишних килограммов, однако она никогда бы не заплатила за это такие деньги.
Напомним, Чехова растит восьмилетнего сына Соломона, которого родила от актера Гурама Баблишвили. Брак распался в 2017 году. С того момента Анфиса предпочитает держать личную жизнь в секрете. Поклонникам остается только гадать, кому звезда адресует свою поэзию.