Решила пошалить: фото ласкающей себя Анфисы Чеховой попали в Сеть

43-летняя популярная российская телеведущая любит будоражить россиян откровенными снимками. На этот раз Анфиса устроила профессиональную съемку в сексуальном образе. Чехова предстала перед камерой в белом нижнем белье, пикантности которому добавляли стрепы на бюстгальтере. Поверх комплекта артистка накинула легкий черный халатик.

Звезда позировала в постели с белоснежными простынями. Она соблазнительно изгибалась и трогала себя за пышную грудь, томно прикрыв при этом глаза.

Пост Анфиса сопроводила стихотворением собственного сочинения, посвященным любви на расстоянии. «Дороги нет. Границы перекрыты. Не в этой жизни, не со мной, не с нами. Смирения прошу во всех молитвах, пока судьба слагает оригами», – написала Чехова.

Подписчики ведущей пришли в небывалый восторг от новых кадров. Телеведущая долго не могла прийти в себя после процедуры криолиполиза. Чехова говорит, что благодаря так называемому «ледяному похудению» ей действительно удалось сбросить несколько лишних килограммов, однако она никогда бы не заплатила за это такие деньги.