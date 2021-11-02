Лайма Вайкуле ответила недоброжелателям, которые критиковали ее за третью прививку

Те, кто за меня беспокоится – я в порядке! Получила третью дозу, со мной ничего не случилось. Как после первой и второй дозы – просто болит рука, больше ничего не почувствовала. Всем тем, кто пишет мне, что это витамины, физиологический раствор – я вам не вру! Я действительно получила свою третью дозу,