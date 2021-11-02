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Лайма Вайкуле ответила недоброжелателям, которые критиковали ее за третью прививку

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Певица Лайма Вайкуле, которая недавно сообщила своим подписчикам в Instagram, что получила третью дозу вакцины от Covid-19, столкнулась с негативом, пишет RUS TVNET.

После получения третьей дозы вакцины от COVID-19 Вайкуле поделилась в социальных сетях видео, в котором обратилась к недоброжелателям и критикам.

Те, кто за меня беспокоится – я в порядке! Получила третью дозу, со мной ничего не случилось. Как после первой и второй дозы – просто болит рука, больше ничего не почувствовала. Всем тем, кто пишет мне, что это витамины, физиологический раствор – я вам не вру! Я действительно получила свою третью дозу,

– говорит на видео Вайкуле.

Она подчеркивает, что каждый должен поступать так, как ему подсказывает сердце, но, по ее мнению, нужно прислушиваться к правительству и эпидемиологам.

«Я люблю вас, будьте здоровы, у меня все хорошо!» – в конце ролика сказала Вайкуле.

Напомним, недавно Лайма Вайкуле сообщила в соцсетях, что сделала третью прививку от коронавируса. Знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте видео, в котором показала, как прививается от коронавируса. Знаменитость сообщила подписчикам, что в третий раз она привилась вакциной Spikevax от компании Moderna.

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