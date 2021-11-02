Ура, товарищи: актеры «Сватов-7» анонсировали выход нового сезона сериала, и это в ноябре

Все время, пока снималось продолжение сериала, фанаты следили за актерами в социальных сетях, чтобы не пропустить дату выхода свежих эпизодов. Работа над продолжением шла довольно проблематично. Сначала съемки перенесли на неопределенный срок из-за сложной обстановки на Украине, после помешала пандемия, выбыли несколько актеров, но наконец летом 2021 года все окончательно завершилось.

В конце октября на украинском телеканале "1+1" уже был запущен рекламный ролик, анонсирующий скорый выход нового сезона любимого сериала, а актриса Инна Королева, которая играет дочь Будько, Марию Ковалеву, на своей личной странице в «Инстаграме» опубликовала «сториз», в которых сообщила, что ждать выхода новых серий действительно осталось совсем недолго.

Слова Королевой подтвердил и другой актер сериала, Николай Добрынин, сыгравший Митяя. В своем микроблоге он уже несколько раз размещал кадры из Грузии, сделанные во время съемок летних эпизодов сериала, а недавно заверил, что ждать осталось несколько недель: «Потерпите, мои дорогие! Уже в этом месяце. Я знаю, как долго вы этого ждали», - написал в ответов на самый популярный у фанатов вопрос. «Ура, товарищи!», «Вся страна ждет!», «Очень жаль, что придется расставаться, если бы сериал длился бесконечно, я бы смотрела и смотрела», «Ура, мы очень ждём и очень соскучились уже по вам», - пишут в фанатских пабликах.