Желающие вернуть деньги за несостоявшийся спектакль должны представить заявление на латышском языке?

Латвийская компания SIA PARTER.LV организовывала в Эстонии мероприятия, которые несколько раз отменялись из-за коронаограничений. Фирма, решившая прекратить деятельность, должна была организовать в Эстонии три мероприятия, продажа билетов на которые была приостановлена ​​на сайте Piletilevi.

Piletilevi уже начал выкупать билеты на спектакль «Портрет Дориана Грея» (даты 15.04.20 и 03.11.20), и со своими требованиями можно обращаться напрямую в эту фирму. По поводу билетов на "Солнечную линию" (первоначальная дата 18.03.2020, новая дата 02.04.2022) следует отправить свои требования ликвидатору. В заявлении должны быть указаны содержание требования, сумма и подтверждающие требования документы. Требование надо отправить заказным письмом и - желательно - заявление должно быть написано на латышском языке или снабжено латышским переводом.

По словам читателя, он был сильно удивлен такой новости, поскольку еще за три недели до этого сообщения пытался получить информацию о возможности отказаться от билетов, из-за того, что мероприятие уже дважды переносилось на другую дату.

При общении c Piletilevi по телефону мужчину заверили, что ситуацию держат под контролем и деньги за купленные билеты не пропадут. Сам организатор – SIA PARTER.LV, по словам читателя, на электронные письма не отвечал.

Читатель считает, что требование о подаче заявления на латышском языке звучит как издевательство, а с условиями решения споров невозможно ознакомиться до момента получения купленного билета.

Отвечает менеджер по продажам Piletilevi Group Ханна Йыгис:

«В отношении организатора концертов SIA PARTER.LV, зарегистрированного в Латвии, был инициирован процесс ликвидации. На основании этого Piletilevi приостановил продажу билетов на спектакль "Солнечная линия", который должен был состояться 2 апреля 2022 года.

Поскольку при ликвидации предприятия все процессы и распоряжения происходят через назначенного ликвидатора, то и Piletilevi должны соблюдать эти требования.

Piletilevi дополнительно дали инструкции всем покупателям, которые хотят вернуть билеты, о том, как подать заявку и получить деньги обратно. К сожалению, из-за юридических ограничений мы не можем предъявлять претензии от имени покупателей билетов.

Распоряжение ликвидатора заключалось в том, что все покупатели билетов должны были направить непосредственно ему свою претензию к латвийской компании SIA PARTER.LV, в которой следовало представить ее суть, денежную сумму, а также документ, подтверждающий претензию – в данном случае билет на мероприятие.

Покупателей билетов попросили отправить запрос заказным письмом и, если это возможно, на латышском языке, но использование латышского языка не было обязательным.

У покупателей билетов всегда имеется возможность ознакомиться с условиями возврата билетов до совершения покупки, а также обратиться за помощью в нашу службу поддержки. Кроме того, мы создали возможность защитить билет при помощи страхования на случай, если потребитель не сможет принять участие в мероприятии».