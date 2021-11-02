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Женщина пила по бокалу вина каждый день и дожила до ста лет

Бабушка, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Долгожительница из Великобритании отметила 100-й день рождения и заявила, что дожила до преклонных лет благодаря любви к вину. Об этом сообщает Nantwich News.

Знаменательную дату Мэри Фоули отметила в доме престарелых города Нантвич, графство Чешир, в компании с дочерью Майрой и внуком Дэвидом. Родные тайно приехали в Англию из США, чтобы устроить пенсионерке сюрприз, пишет Lenta.ru.

Поздравить женщину со 100-летним юбилеем приехали и другие родственники, а праздник в честь дня рождения длился весь день. Когда именинницу спросили, в чем заключается секрет ее долголетия, она не задумываясь ответила: «Бокал вина каждый день за ужином!»

Еще одним сюрпризом для юбилярши стало выступление детского хора местной католической школы. Помимо этого, ей пришло поздравление из родного города Биллирикей в графстве Эссекс. Там настоятель родного прихода Фоули отслужил в ее честь специальную праздничную мессу. Богослужение было записано на видео и продемонстрировано имениннице в день юбилея.

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