Женщина пила по бокалу вина каждый день и дожила до ста лет

Знаменательную дату Мэри Фоули отметила в доме престарелых города Нантвич, графство Чешир, в компании с дочерью Майрой и внуком Дэвидом. Родные тайно приехали в Англию из США, чтобы устроить пенсионерке сюрприз, пишет Lenta.ru.

Поздравить женщину со 100-летним юбилеем приехали и другие родственники, а праздник в честь дня рождения длился весь день. Когда именинницу спросили, в чем заключается секрет ее долголетия, она не задумываясь ответила: «Бокал вина каждый день за ужином!»