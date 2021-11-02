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Любите пиццу так же сильно, как мы? ТОП-5 пиццерий в Таллинне по версии Limon.ee

Пицца. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Ну кто из нас время от времени не хочет завернуть в ресторан или кафе и вкусно поесть в компании семьи или друзей? А уж если речь зашла о пицце, наверняка абсолютное большинство будет спорить максимум о месте, где отведать любимое итальянское блюдо.

Портал Limon.ee решил выбрать ТОП-5 мест в Таллинне, в которых готовят самую вкусную пиццу, исходя из отзывов пользователей Facebook. Также сравним и цены на самые популярные пиццы - Маргарита и Пепперони.

А какую пиццу и в каком заведении вы предпочитаете?

Jahu Resto

Копли, 3

В меню нет пиццы Пепперони, но ближайшая к ней - Diavola - стоит 9,50 евро, а традиционная Маргарита - 7 евро.

Kaja Pizza Köök

Ыле, 33

В меню этого заведения нет названий пицц, но исходя из их состава можно догадаться, что пицца номер 2 - это и есть Маргарита, которая обойдется вам в 7,50 евро, а пицца номер 4 максимально похожа по составу на Пепперони - она стоит 9 евро.

Ulvi's Break Kebab & Pizza

Вяйке-Карья, 1

В самом сердце старого города можно отведать Маргариту за 6,50 евро. Пиццы Пепперони в меню нет, но есть пицца под названием Salaami, которая обойдется вам в 9 евро.

La Prima Pizza

Мююривахе, 2 и Гонсиори, 31

У пиццерии есть два заведения, одно из которых находится в центре города, а второе - в Старом городе. Цены на пиццы в обоих заведениях одинаковые, но меню того, что находится в старом городе намного объемнее. Итак, Маргарита обойдется вам в 8 евро, а ближайшая по составу к Пепперони здесь называется Vulcano - ее цена - 10,50 евро.

Kajakas pizza

Пирита теэ, 20а

Заведение с прекрасным видом на Балтийское море предлагает в своем меню не только пиццы, но и многое другое. Маргарита здесь обойдется вам в 7 евро, а ближайшая по составу к Пепперони - Salaami Picante - 9,50 евро.

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