Романтичный Стас Пьеха ищет новую любовь: «Нравится идея гостевого брака»
Знаменитый артист не хочет официально разводиться, но совсем не против новых отношений, пишет Пятый канал.
Знаменитый артист не хочет официально разводиться, но совсем не против новых отношений, пишет Пятый канал.
Певец Стас Пьеха не живет с матерью собственного сына уже несколько лет и не считает это преступлением. Если чувства угасли, зачем себя терзать? Разводиться официально артист не планирует — уж слишком много нервов тратят люди на бессмысленные судебные тяжбы. Но про поиски «единственной и неповторимой» забывать не собирается. Так кто же нужен музыканту?
В интервью WMJ.ru 41-летний Пьеха признался, что является неисправимым романтиком. Он мечтал бы о «женщине-женщине», полноценной, самодостаточной красавице с прекрасным чувством юмора и не обремененной консервативными принципами. Артист выступает за «гостевой брак», но это не значит, что он разрешит своей девушке «гулять» направо и налево.
— уверен Стас Пьеха.
Артист хочет, чтобы все в его жизни случалось спонтанно — никакого физического и морального насилия. Идеальная женщина — психически устойчивая и разносторонняя. Та, кто не будет давить и менять Пьеху под себя.