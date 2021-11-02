Романтичный Стас Пьеха ищет новую любовь: «Нравится идея гостевого брака»

Певец Стас Пьеха не живет с матерью собственного сына уже несколько лет и не считает это преступлением. Если чувства угасли, зачем себя терзать? Разводиться официально артист не планирует — уж слишком много нервов тратят люди на бессмысленные судебные тяжбы. Но про поиски «единственной и неповторимой» забывать не собирается. Так кто же нужен музыканту?

В интервью WMJ.ru 41-летний Пьеха признался, что является неисправимым романтиком. Он мечтал бы о «женщине-женщине», полноценной, самодостаточной красавице с прекрасным чувством юмора и не обремененной консервативными принципами. Артист выступает за «гостевой брак», но это не значит, что он разрешит своей девушке «гулять» направо и налево.

Мне нравится сама идея „гостевого“ брака. На сегодняшний день это более прочная модель, нежели классический союз. Но не стоит путать его со свободными отношениями, я против них. „Гостевой“ брак не значит, что партнеры делают что хотят и спят с кем хотят. Это патология, такого не может быть!

— уверен Стас Пьеха.