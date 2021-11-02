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Романтичный Стас Пьеха ищет новую любовь: «Нравится идея гостевого брака»

Стас Пьеха. ФОТО: Скриншот с Instagram

Знаменитый артист не хочет официально разводиться, но совсем не против новых отношений, пишет Пятый канал.

Певец Стас Пьеха не живет с матерью собственного сына уже несколько лет и не считает это преступлением. Если чувства угасли, зачем себя терзать? Разводиться официально артист не планирует — уж слишком много нервов тратят люди на бессмысленные судебные тяжбы. Но про поиски «единственной и неповторимой» забывать не собирается. Так кто же нужен музыканту?

В интервью WMJ.ru 41-летний Пьеха признался, что является неисправимым романтиком. Он мечтал бы о «женщине-женщине», полноценной, самодостаточной красавице с прекрасным чувством юмора и не обремененной консервативными принципами. Артист выступает за «гостевой брак», но это не значит, что он разрешит своей девушке «гулять» направо и налево.

Мне нравится сама идея „гостевого“ брака. На сегодняшний день это более прочная модель, нежели классический союз. Но не стоит путать его со свободными отношениями, я против них. „Гостевой“ брак не значит, что партнеры делают что хотят и спят с кем хотят. Это патология, такого не может быть!

— уверен Стас Пьеха.

Артист хочет, чтобы все в его жизни случалось спонтанно — никакого физического и морального насилия. Идеальная женщина — психически устойчивая и разносторонняя. Та, кто не будет давить и менять Пьеху под себя.

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