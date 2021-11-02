«Десять лет без моего ангелочка»: Елена Захарова скорбит по умершей дочери

Сейчас 45-летняя Елена Захарова является счастливой матерью: в декабре 2017-го она родила дочь, которую до сих пор скрывает от общественности. Но так было не всегда: осенью 2011 года первенец актрисы, дочь Анна-Мария скончалась от острой вирусной инфекции. На тот момент девочке было всего восемь месяцев, пишет Starhit.ru.

Теперь же артистка решила почтить память девочки, опубликовав одну из ее фотографий. «Машенька, ангелочек мой. 10 лет без тебя», — подписала кадр Елена.

Актриса неоднократно рассказывала о том, что после смерти дочери она находилась в крайне подавленном состоянии. Почти сразу после трагедии Захарова развелась с супругом Сергеем Мамотовым и осталась наедине с горем. В тот сложный период только вера в Бога помогла звезде выбраться из затяжной депрессии. «Именно вера меня спасла. Я верила, что когда-нибудь мы все обязательно будем вместе», — признавалась звезда.

Конечно, актриса мечтала еще раз стать матерью, но ее желание осуществилось лишь в 2017 году. Сейчас Захарова полностью сосредоточена на воспитании дочери. «Я все свободное время провожу с малышкой. Я не перестала посещать абсолютно все мероприятия, но стала куда более избирательна. Если раньше не особенно спешила домой со съемок, то теперь все мое расписание подчинено только ей. Я ценю каждую минуту, проведенную с дочкой», — подчеркивала Елена.