Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Голые» фото на фоне храмов России: пока судят блогеров, в Сети вспомнили такие же снимки Орейро и Бузовой

ФОТО: Instagram

В связи с заведением в России сразу нескольких уголовных дел по статье об оскорблении чувств верующих, связанных с «голыми» фото на фоне храмов, в Сети вспомнили и подобные снимки Наталии Орейро и Ольги Бузовой.

Контекст

На прошлой неделе в России к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного приговорили блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову.

Также было заведено дело и на модель Onlyfans Лолиту Богданову за «голое» фото там же. Богданова находится под подпиской о невыезде.

Еще один блогер, попавшая под уголовное преследование - жительница Санкт-Петербурга Ирина Волкова. Ее хотели судить за снимок в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Фото было сделано еще летом 2020 года.

Говоря о последней, суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения Ирине Волковой, сообщает «Медуза». Волкова заявила судье, что «немножко заигралась в инстаблогера» и «делала фотографии без ума». Она также обещала удалить фото и не повторять подобное, пишет RUS.TVNET.lv.

На фоне этих событий в Twitter и Instagram-сториз вспомнили такие же «голые» фото Наталии Орейро и Ольги Бузовой. 

Вспомнили и других звезд, которые могли задеть чувства верующих:

Так, одни пользователи считают, что эти снимки не носят провокационный посыл, в то же время другие отмечают, что остальные звезды тоже должны понести наказание.

НАВЕРХ
Back