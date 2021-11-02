Жена Таави Рыйваса: делайте тесты или сидите дома!

В Facebook Рыйвас сообщает, что ее семья была вакцинирована и ограничила все возможные контакты. «Мы делаем все возможное, чтобы в нашей семье оставались дети, которые не могут быть вакцинированы, здоровыми и для которых все виды респираторных заболеваний пока не принесли никакой пользы, скорее, пару визитов скорой помощи и ночевок в больнице», пишет Elu24.

«Я часто проверяю себя и детей с помощью быстрых тестов, а в случае более серьезных подозрений мы записываемся на ПЦР-тест, - говорит она. - Мы ответственные, и мы остаемся дома, если есть какие-либо симптомы, мы делаем тесты».