Диетолог объяснил, кому запрещен картофель

По словам эксперта, картофель запрещен только людям с определенными заболеваниями: сахарным диабетом, нарушенным углеводным обменом и метаболическим синдромом. «Так как картофель имеет высокий гликемический индекс – выше 70 единиц – то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию»