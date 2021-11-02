Глюкоза обнажила грудь, но поклонники не оценили эпатажа

Певица Глюкоза выложила в своем Инстаграме пикантные фото с обнаженной грудью. Этими снимками она проиллюстрировала глубокомысленный текст о сексуальности. По ее мнению, сексуальность – это состояние души. В понимании певицы чувствовать себя сексуальной - значит, чувствовать себя здоровой, и это никак не зависит от внешнего вида.

Наталья Ионова считает, что весь «улучшательный тюнинг» – это просто внешняя защита, а ощущение сексуальности никак не зависит от оболочки. Не последнее дело в сохранении сексуальности - это правильный выбор спутника жизни, который не допустит абьюза. Кроме того, пишет Глюкоза, нужно расти над собой, развиваясь в разных направлениях, но при этом всегда смотреть на себя с любовью. И самое главное, как считает певица, это секс, без которого ну просто никуда.