Глюкоза обнажила грудь, но поклонники не оценили эпатажа
К пикантному фото прилагался длинный текст о сексуальности, который мало кто прочел, пишет Topnews.
К пикантному фото прилагался длинный текст о сексуальности, который мало кто прочел, пишет Topnews.
Несмотря на пафосный слог и велеречивость текста, мало кто из подписчиков смог оценить его по достоинству, так как фото Глюкозы в плаще на голое тело приковало к себе все внимание пользователей, многие из которых стали немедленно возмущаться в комментариях, считая, что «Глюкозу несет».