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Глюкоза обнажила грудь, но поклонники не оценили эпатажа

Глюкоза ФОТО: Instagram

К пикантному фото прилагался длинный текст о сексуальности, который мало кто прочел, пишет Topnews.

Певица Глюкоза выложила в своем Инстаграме пикантные фото с обнаженной грудью. Этими снимками она проиллюстрировала глубокомысленный текст о сексуальности. По ее мнению, сексуальность – это состояние души. В понимании певицы чувствовать себя сексуальной - значит, чувствовать себя здоровой, и это никак не зависит от внешнего вида.
Наталья Ионова считает, что весь «улучшательный тюнинг» – это просто внешняя защита, а ощущение сексуальности никак не зависит от оболочки. Не последнее дело в сохранении сексуальности - это правильный выбор спутника жизни, который не допустит абьюза. Кроме того, пишет Глюкоза, нужно расти над собой, развиваясь в разных направлениях, но при этом всегда смотреть на себя с любовью. И самое главное, как считает певица, это секс, без которого ну просто никуда.

Несмотря на пафосный слог и велеречивость текста, мало кто из подписчиков смог оценить его по достоинству, так как фото Глюкозы в плаще на голое тело приковало к себе все внимание пользователей, многие из которых стали немедленно возмущаться в комментариях, считая, что «Глюкозу несет».

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