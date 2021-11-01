Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Автобус против электросамоката: водитель TLT получил выговор

Электросамокат. Снимок иллюстративный ФОТО: Konstantin Sednev/Elu24

В понедельник утром в центре Таллинна возникла опасная ситуация, когда водитель автобуса попытался вытеснить ехавший по дороге электросамокат. К счастью, управлявший самокатом мужчина, отделался испугом.

Для подписчиков Для подписчиков

Мужчина, ехавший на электросамокате по бульвару Эстония, достаточно сильно испугался, когда автобус № 40 подъехал сзади и сигналя попытался вытеснить его с дороги. Ситуацию описал пассажир автобуса, пишет Elu24.

Мужчина ехал на электросамокате по красной велосипедной дорожке на бульваре Каарли, которая заканчивается у Таллиннской центральной библиотеки и продолжается на другой стороне дороги. Мужчина, однако, продолжил движение по полосе общественного транспорта. Вместо того чтобы сбавить скорость, водитель автобуса решил спугнуть его, подав звуковой сигнал. Испуганный мужчина сумел спрыгнуть с дороги в последнюю минуту.

НАВЕРХ
Back