Автобус против электросамоката: водитель TLT получил выговор

Мужчина, ехавший на электросамокате по бульвару Эстония, достаточно сильно испугался, когда автобус № 40 подъехал сзади и сигналя попытался вытеснить его с дороги. Ситуацию описал пассажир автобуса, пишет Elu24 .

Мужчина ехал на электросамокате по красной велосипедной дорожке на бульваре Каарли, которая заканчивается у Таллиннской центральной библиотеки и продолжается на другой стороне дороги. Мужчина, однако, продолжил движение по полосе общественного транспорта. Вместо того чтобы сбавить скорость, водитель автобуса решил спугнуть его, подав звуковой сигнал. Испуганный мужчина сумел спрыгнуть с дороги в последнюю минуту.