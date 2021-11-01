ВИДЕО! Подборка самых крупных стычек антимасочников с охранниками таллиннских магазинов
С пятницы в Эстонии ужесточили правила ношения масок. Теперь все обязаны носить в общественных местах защитные маски.
С пятницы в Эстонии ужесточили правила ношения масок. Теперь все обязаны носить в общественных местах защитные маски.
Такое положение дел еще сильнее разгневало антиваксеров и антимасочников, поделив общество на два лагеря.
Антимасочники также зачастую устраивают скандалы на кассах в магазинах и саботируют работу кассиров. Но и приверженцы правил также атакуют непослушных граждан.
Смотрите подборку самых главных стычек последнего времени! Кстати, за отказ от ношения масок можно получить штраф до 400 евро.