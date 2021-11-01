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ВИДЕО! Подборка самых крупных стычек антимасочников с охранниками таллиннских магазинов

С пятницы в Эстонии ужесточили правила ношения масок. Теперь все обязаны носить в общественных местах защитные маски.  

Такое положение дел еще сильнее разгневало антиваксеров и антимасочников, поделив общество на два лагеря.

Антимасочники также зачастую устраивают скандалы на кассах в магазинах и саботируют работу кассиров. Но и приверженцы правил также атакуют непослушных граждан.

Смотрите подборку самых главных стычек последнего времени! Кстати, за отказ от ношения масок можно получить штраф до 400 евро.

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