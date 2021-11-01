Борется с болезнью: почему Андрей Малахов вынужден носить парик

Недоумевают даже его редакторы и ассистенты из ток-шоу канала «Россия» «Прямой эфир», которые каждый день сталкиваются с Андреем лицом к лицу: «Сами всякое думаем, но спросить стесняемся». Вот три главные версии, зачем Андрею могли понадобиться накладные волосы.

Борется с болезнью

Малахова не раз госпитализировали в тяжелом состоянии. Например, в 2006 году телеведущий, который не вылезал из фитнес-клубов и качалок, угодил в реанимацию из-за передозировки спортивного питания. А спустя год подхватил в Африке вирус и лежал в Боткинской больнице. Разумеется, о том, что он сражается с раком или каким-то другим смертельным заболеванием, речи тогда не шло. Но ближе к 50 из-за естественного уменьшения количества белка в организме у некоторых происходят серьезные сбои. Волосы редеют, а иногда от них на время приходится избавляться при проведении химиотерапии, во время которой они выпадают клоками.

Сказывается наследственность

Популярная теория гласит, что те представители сильного пола, у которых более высокий уровень тестостерона (от чего выглядят более мужественно и имеют большее сексуальное влечение), теряют волосы раньше, чем остальные. Правда, еще в 1960-е ученый из Йельского университета доктор Джеймс Гамильтон доказал, что на появление залысин (которые, возможно, и приходится скрывать Андрею под накладками) или полное облысение влияет не количество мужских гормонов, а наследственность. В народе известно: если твой отец рано облысел, то и у тебя есть на это все шансы. Но были ли проблемы с волосами у умершего 15 лет назад в 59 лет папы телеведущего, его знаменитый сын никогда не говорил и фото его не демонстрировал. Известно лишь, что Николай Дмитриевич скончался от тяжелой болезни сердца.

Напортачили стилисты

Малахов - метросексуал, то есть человек, который придает огромное значение своей внешности. Зрители предполагают, что он устал каждый день появляться на экране с одной и той же прической, вот и надевает ради съемок накладки.