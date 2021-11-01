Самый точный гороскоп на ноябрь от эстонского астролога Кристины Ивановой: месяц, который может много дать и много лишить

Удачные дни: 3-8, 16-21, 24, 29-30

Конфликтные дни: 1, 2, 9-11, 27

Рак

Для Раков ноябрь – месяц вдохновения. Особенно период благоприятен для людей творческих, чья деятельность связана с искусством. Любовь, романтика, нежность – приметы этого месяца. Так же этот месяц акцентирует детскую тему. Детки требуют внимания и заботы. Некоторых из вас ждут крупные семейные торжества, а кого-то даже прибавление в семействе. После 20-х чисел уделяйте внимание здоровью и избегайте перегрузов на работе. В районе лунного затмения с 17 по 21 ноября не стоит принимать важные решения.

Удачные дни: 3, 8, 18

Конфликтные дни: 12-16, 19-21

Лев

Львов увлекут дела семейные и все, что с ним связано. Это могут быть как детские и родительские радости, так и печали. Не исключено, что вы подумываете о смене места локации или на худой конец о ремонте. И то и другое в этом месяце делать крайне полезно. Так же хорошо совершать крупные покупки для дома или офиса. Начиная с 20-х чисел ваше настроение остро улучшится, появится энергия для романтических приключений. Не забываем про коридор затмений, внутри которого встречи могут стать судьбоносными.

Удачные дни: 9-18, 25-30

Конфликтные дни: 1-6

Дева

Несмотря на нарастающее напряжение, ваше сердце будет рваться в поездку! Особенно показаны поездки на автомобиле в близлежащие страны. Этот месяц хорош для обретения новых контактов и вообще для расширения кругозора. Особенно благоприятен период для учащихся - в школе и на курсах. Некоторые из вас задумаются о дорогих покупках техники, автомобиля или любого другого средства перемещения. В этом случае лучше избегать дней вокруг лунного затмения с 17 по 21 ноября.

Удачные дни: 3-8, 16-21, 24, 29-30

Конфликтные дни: 1, 2, 9-11, 27

Весы

Дела Весов будут крутиться вокруг финансов. Доминирующей темой месяца будет возможность заработать. Месяц подходит для крупных покупок от техники до автомобиля. Вас ждет много телефонных разговоров, общения и переписки. Куйте железо пока оно горячо и создайте для себя подушку финансовой безопасности. Неженатым Весам стоит обратить внимание на незамужних соседок или рассмотреть получше людей из близкого окружения.

Удачные дни: 1-30

Конфликтные дни: нет

Скорпион

Милые Скорпионы, это ваш главный месяц в году! Хорошо бы заявить о себе ярко, чтобы все вокруг узнали, как много у вас замечательных качеств. Так же благоприятны все процедуры, связанные со сменой имиджа, обязательно займитесь собой и своей внешней привлекательностью. Звезды благоволят любым личным инициативам и публичным выступлениям весь месяц. Будьте смелее и помните, что успех целиком в ваших руках.

Удачные дни: 12-18, 20-23, 29, 30

Конфликтные дни: 1-3

Стрелец

Дорогие Стрельцы, до 20-го ноября старайтесь не перетруждаться на работе. Период настроит вас на меланхоличный лад, поэтому не надо бояться уединения. Проживите этот период в режиме сохранения энергии, тогда первая часть месяца пройдет гармонично. Не удивляйтесь, если станете свидетелями чужих тайн. В деловой сфере стоит опасаться людей с двойным дном.

Удачные дни: 18-20

Конфликтные дни: 11-16, 21

Козерог

Козерогам в ноябре можно смело претендовать на титул «Мистер и Миссис Очарование 2021». Ваш искрометный юмор и находчивость заставят растаять даже самые строгие сердца. Все самые полезные знакомства надо заводить именно сейчас. Деловые встречи и переговоры лучше проводить в неформальной обстановке. Обязательно найдите время для встречи с друзьями противоположного пола, ведь некоторые из них могут оказаться кем-то большим, чем просто приятель.

Удачные дни: 2, 27-30

Конфликтные дни: 7-12

Водолей

Очень активный месяц для Водолеев, подходит для принятия серьезных решений. Старайтесь успеть как можно больше – от поиска новой работы до переезда в другую страну. Период подходит для оформления важных документов и обращений в вышестоящие инстанции. До 20-х чисел вы будете настроены на исключительно деловой лад, а после можно будет расслабиться.

Удачные дни: 19-22

Конфликтные дни: 4-8, 15-18, 26

Рыбы

Рыбки весь ноябрь будут учиться чему-то новому. Это могут быть как нововведения на рабочем месте, которые придется осваивать, так и поиск духовных учителей. Все прочитанное, увиденное и услышанное в этом месяце обязательно обогатит вас, поэтому старайтесь узнать как можно больше. Делайте акцент на иностранные связи, они могут помочь, как в деловой, так и в личной жизни.

Удачные дни: 5, 9-12, 17-20, 25-30