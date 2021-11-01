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Самый точный гороскоп на ноябрь от эстонского астролога Кристины Ивановой: месяц, который может много дать и много лишить

Кристина Иванова ФОТО: личный архив

Ноябрь обещает быть динамичным и запоминающимся месяцем. Причина - предстоящий коридор затмений, который, к слову сказать, в этом году второй и последний. Чего не скажешь о 2020 годе, когда затмений было целых шесть, то есть год не был типичным.

Лунное затмение в знаке Тельца произойдет 19 ноября, а солнечное 4 декабря в знаке Стрельца, внутри этого периода и будет «коридор затмений». Особенно чувствительные люди могут ощущать влияние затмения уже с 5 ноября. Важность этого периода подчеркивает переход Венеры в знак Козерога, и это еще раз о том, что для многих этот период серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Планета любви и достатка в самом ответственном и статичном знаке Зодиака может дать как потрясающие возможности, так и чего-то лишить.

Что нужно знать о коридоре затмений? Довольно часто накануне или в процессе «затменных» периодов происходят важные вещи. Это могу быть судьбоносные знакомства, принятие каких-то решений, а так же попадание в нетипичные ситуации, которые в другое время бы с нами не произошли. Виной тому эмоциональная путаница, которую вызывает такое положение светил. Мы склонны к импульсивности, отвержению условностей, часто в такие периоды хочется начать жизнь с чистого листа. Лунное затмение 19 ноября акцентирует темы финансов (особенно это касается вопросов кредитования и наследства) и личных отношений. Речь скорее не о каких-то внешних событиях, а об эмоциональных процессах и чувствах. Часто лунные затмения «вытаскивают» на поверхность то, что находится внутри. Особенно актуальным это время будет для Тельцов, Близнецов, Стрельцов и Скорпионов. Имейте ввиду, что период может оказаться крайне значимым, даже если для этого пока нет подоплеки. Всем остальным знакам Зодиака стоит использовать несложную технику безопасности – не стоит принимать важные решения и назначать переговоры с 17 по 21 ноября, а так же следует быть особенно внимательными, будучи участниками дорожного движения. А уж если вы встретили какого-то необычного человека, то присмотритесь к нему повнимательнее. Возможно, это самая важная встреча в жизни.

Овен

Не самый спокойный месяц для Овнов, в особенности для тех, кто является участником любовных треугольников. События ноября расставят те точки, которые вы не решались обозначить весь год. Акценты месяца – риск и высокое напряжение. Лучшая компенсация – активные виды спорта и нестандартные решения. Старайтесь избегать столкновения с властями и не лезьте в незаконные авантюры. После 20-го ноября страсти стихнут и можно отправиться в романтическую поездку.

Удачные дни: 19-30

Конфликтные дни: 6-18

Телец

Для Тельцов особенную актуальность приобретает тема партнерства, причем как делового, так и личного. Те из вас, чье сердце пока свободно, могут встретить свою любовь. В любом случае настраивайтесь на серьезный лад и не бойтесь принимать окончательные решения. В деловой сфере успеха можно добиться через сотрудничество, а не в одиночку. Период благоволит удачному разрешению юридических споров.

Удачные дни: 1-30

Конфликтные дни: нет

Близнецы

До 20-х чисел есть опасность перегруза чужими делами. Вас без конца кто-то будет о чем-то просить. И если даже на работе вас не нагрузят, то домашние дела точно появятся. Покупки – да! И если будет возможность, займитесь профилактикой здоровья. Курсы детокса или массажа совсем не помешают. Последние 10 дней месяца настроят на романтический лад даже увлекут в любовное приключение.

Удачные дни: 3-8, 16-21, 24, 29-30

Конфликтные дни: 1, 2, 9-11, 27

Рак

Для Раков ноябрь – месяц вдохновения. Особенно период благоприятен для людей творческих, чья деятельность связана с искусством. Любовь, романтика, нежность – приметы этого месяца. Так же этот месяц акцентирует детскую тему. Детки требуют внимания и заботы. Некоторых из вас ждут крупные семейные торжества, а кого-то даже прибавление в семействе. После 20-х чисел уделяйте внимание здоровью и избегайте перегрузов на работе. В районе лунного затмения с 17 по 21 ноября не стоит принимать важные решения.

Удачные дни: 3, 8, 18

Конфликтные дни: 12-16, 19-21

Лев

Львов увлекут дела семейные и все, что с ним связано. Это могут быть как детские и родительские радости, так и печали. Не исключено, что вы подумываете о смене места локации или на худой конец о ремонте. И то и другое в этом месяце делать крайне полезно. Так же хорошо совершать крупные покупки для дома или офиса. Начиная с 20-х чисел ваше настроение остро улучшится, появится энергия для романтических приключений. Не забываем про коридор затмений, внутри которого встречи могут стать судьбоносными.

Удачные дни: 9-18, 25-30

Конфликтные дни: 1-6

Дева

Несмотря на нарастающее напряжение, ваше сердце будет рваться в поездку! Особенно показаны поездки на автомобиле в близлежащие страны. Этот месяц хорош для обретения новых контактов и вообще для расширения кругозора. Особенно благоприятен период для учащихся - в школе и на курсах. Некоторые из вас задумаются о дорогих покупках техники, автомобиля или любого другого средства перемещения. В этом случае лучше избегать дней вокруг лунного затмения с 17 по 21 ноября.

Удачные дни: 3-8, 16-21, 24, 29-30

Конфликтные дни: 1, 2, 9-11, 27

Весы

Дела Весов будут крутиться вокруг финансов. Доминирующей темой месяца будет возможность заработать. Месяц подходит для крупных покупок от техники до автомобиля. Вас ждет много телефонных разговоров, общения и переписки. Куйте железо пока оно горячо и создайте для себя подушку финансовой безопасности. Неженатым Весам стоит обратить внимание на незамужних соседок или рассмотреть получше людей из близкого окружения.

Удачные дни: 1-30

Конфликтные дни: нет

Скорпион

Милые Скорпионы, это ваш главный месяц в году! Хорошо бы заявить о себе ярко, чтобы все вокруг узнали, как много у вас замечательных качеств. Так же благоприятны все процедуры, связанные со сменой имиджа, обязательно займитесь собой и своей внешней привлекательностью. Звезды благоволят любым личным инициативам и публичным выступлениям весь месяц. Будьте смелее и помните, что успех целиком в ваших руках.

Удачные дни: 12-18, 20-23, 29, 30

Конфликтные дни: 1-3

Стрелец

Дорогие Стрельцы, до 20-го ноября старайтесь не перетруждаться на работе. Период настроит вас на меланхоличный лад, поэтому не надо бояться уединения. Проживите этот период в режиме сохранения энергии, тогда первая часть месяца пройдет гармонично. Не удивляйтесь, если станете свидетелями чужих тайн. В деловой сфере стоит опасаться людей с двойным дном.

Удачные дни: 18-20

Конфликтные дни: 11-16, 21

Козерог

Козерогам в ноябре можно смело претендовать на титул «Мистер и Миссис Очарование 2021». Ваш искрометный юмор и находчивость заставят растаять даже самые строгие сердца. Все самые полезные знакомства надо заводить именно сейчас. Деловые встречи и переговоры лучше проводить в неформальной обстановке. Обязательно найдите время для встречи с друзьями противоположного пола, ведь некоторые из них могут оказаться кем-то большим, чем просто приятель.

Удачные дни: 2, 27-30

Конфликтные дни: 7-12

Водолей

Очень активный месяц для Водолеев, подходит для принятия серьезных решений. Старайтесь успеть как можно больше – от поиска новой работы до переезда в другую страну. Период подходит для оформления важных документов и обращений в вышестоящие инстанции. До 20-х чисел вы будете настроены на исключительно деловой лад, а после можно будет расслабиться.

Удачные дни: 19-22

Конфликтные дни: 4-8, 15-18, 26

Рыбы

Рыбки весь ноябрь будут учиться чему-то новому. Это могут быть как нововведения на рабочем месте, которые придется осваивать, так и поиск духовных учителей. Все прочитанное, увиденное и услышанное в этом месяце обязательно обогатит вас, поэтому старайтесь узнать как можно больше. Делайте акцент на иностранные связи, они могут помочь, как в деловой, так и в личной жизни.

Удачные дни: 5, 9-12, 17-20, 25-30

Конфликтные дни: нет

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